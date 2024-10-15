Про зміни на східному фронті повідомили аналітики DeepState. За їхніми словами, ускладнити ситуацію також може підтягування резервів ворожих військ.

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Що зараз відбувається біля Часового Яру

Росіяни намагаються прориватися як у самому місті, так і обходити його.

Для бійців 24-ї бригади подібна робота є рутинною — постійне відпрацювання по піхоті противника, яка переходить канал і просто намагається хоч якось закріпитися в будинках для накопичення та подальшого просування,

– розповіли в DeepState.

Складнішою є ситуація зі сторони Калинівки – там противник намагається просочуватися в Часів-Ярське лісництво. Сили оборони України безперестанку знищують ворожу піхоту, яку відправляють на штурми.

Аналітики зазначають, що додатково ускладнити обстановку може підтягування резервів російських військ. Ворог має ресурси, але раніше задіянню додаткових сил передував певний успіх противника. Зараз у них, на жаль, "з'явився тактичний успіх північніше".

До слова, раніше в ЗСУ розповіли, що окрім КАБів по Часовому Яру регулярно відбуваються атаки із застосуванням некерованих авіаційних ракет. Таким чином російські окупанти фактично зрівнюють місто із землею.