Про це в етері телемаратону розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає 24 Канал.

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Що росіяни задумали на зимову кампанію на фронті

Бобовнікова зазначила, що, за даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Натомість росіяни намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз на Донеччині, тому що в області ще не було великих дощів.

І тому вони (окупанти – 24 Канал) максимально використовують артилерію, FPV-дрони, ті засоби, які вони мають, вони використовують їх зараз в надії на те, що вони зможуть досягти якихось цілей до морозів,

– підкреслила речниця ОТУ "Луганськ".

Водночас вона зауважила, що наші захисники проводять активні заходи підготовки до холодного періоду. Тому наші військові будуть готові до боротьби взимку, а загарбники – ні. І їм буде набагато важче штурмувати українські позиції.

До слова, Анастасія Бобовнікова 14 жовтня розповідала, що у Торецьку в Донецькій області ситуація продовжує лишатися динамічною і складною. Наразі окупанти перебувають у східній і південно-східній частині міста, а боротьба йде буквально за кожен під'їзд та вулицю.