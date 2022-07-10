Враг пытался штурмовать ВСУ возле Авдеевки, но безуспешно

По состоянию на 137 день полномасштабной войны россии с Украиной наиболее ожесточенные бои продолжаются на Донбассе. Однако там наши Вооруженные Силы оказывают мощное сопротивление оккупантам.

Украинские воины отбили штурм россиян возле Авдеевки. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 10 июля. Российские оккупанты продолжают обстрел населенных пунктов Украины, в частности Донецкой области.

Заметьте Двигаются ночью, – журналист предположил, что оккупанты получили приказ идти в наступление на Запорожье

оккупанты хотели улучшить тактическое положение

В Генштабе отметили, что российские оккупанты с помощью штурмовых действий хотели улучшить свое тактическое положение. Однако их планам помешали Вооруженные Силы, отразившие атаку кафиров. Однако захватчики нанесли авиаудар вблизи Авдеевки и Владимировки.

Враг нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Второй, успеха не имел, отошел,

– сообщили в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях взаимные обстрелы продолжаются вдоль всей столкновения. В ход идут танки, артиллерия, ствольная и реактивная артиллерия.

Ситуация на других направлениях фронта в Донецкой области

На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрел мирных населенных пунктов. Во вражеский огонь попали 16 сел, поселков и городов. Кроме того, захватчики с помощью авиации нанесли удар по Богородичному.

В направлении Мазановки россияне пытались вести разведку боем, но их намерения провалились. Украинские воины нанесли им мощные потери, из-за чего оккупанты отступили.

На Бахмутском направлении населенные пункты страдают от обстрелов россиян с помощью ствольной и реактивной артиллерии.

К теме – оккупанты понесли потери в Херсонской области после удара ВСУ: смотрите видео