Українські воїни відбили штурм росіян біля Авдіївки. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 10 липня. Російські окупанти продовжують обстріл населених пунктів України, зокрема Донеччини.

Зауважте Рухаються вночі, – журналіст припустив, що окупанти отримали наказ йти у наступ на Запоріжжі

окупанти хотіли покращити тактичне становище

У Генштабі зазначили, що російські окупанти за допомогою штурмових дій хотіли покращити своє тактичне становище. Однак їхнім планам завадили Збройні Сили, які відбили атаку окупантів. Однак загарбники завдали авіаудару поблизу Авдіївки та Володимирівки.

Ворог завдав авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі Новоселівки Друга, успіху не мав, відійшов,

– повідомили в Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках взаємні обстріли тривають уздовж всієї лінії зіткнення. У хід ідуть танки, артилерія, ствольна та реактивна артилерія.

Ситуація на інших напрямках фронту на Донеччині

На Слов'янському напрямку російські окупанти продовжують обстріл мирних населених пунктів. Під ворожий вогонь потрапили 16 сіл, селищ та міст. Крім того, загарбники за допомогою авіації завдали удару по Богородичному.

У напрямку Мазанівки росіяни намагалися вести розвідку боєм, але їхні наміри провалилися. Українські воїни завдали їм потужних втрат, через що окупанти відступили.

На Бахмутському напрямку населені пункти страждають від обстрілів росіян за допомогою ствольної та реактивної артилерії.

До теми – окупанти зазнали втрат на Херсонщині після удару ЗСУ: дивіться відео