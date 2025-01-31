По крайней мере их не фиксировало в течение последней недели. Такую информацию рассказал начальник департамента оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Какова ситуация на фронте

Согласно обнародованной информации, российская армия в течение последней недели сохраняла аналогичный уровень активности на линии фронта по сравнению с прошлыми неделями. В среднем происходило 168 обстрелов в день.

Отмечают, что несмотря на сообщения в последнее время западных и российских СМИ о приближении возможных мирных переговоров, это не отражается на поле боя, и оккупанты продолжают войну на истощение с большими потерями.

По данным эстонского оборонного ведомства, россияне продолжают активно вербовать новобранцев, в частности в Санкт-Петербургском регионе, где тем, кто вступает в армию, выплачивают все большие одноразовые взносы и повышают зарплаты.

В министерстве предполагают, что таким образом россияне прилагают усилия, чтобы компенсировать потери среди личного состава на передовой и сформировать новые подразделения для продолжения военных действий в 2025 году.

Также Герт Каю отметил, что за прошедшую неделю ни одна из сторон не достигла значительных результатов на Курском направлении.

Значительных потерь территорий не было, но и не было никаких достижений, поэтому в определенном смысле можно говорить о патовой ситуации. Но и там продолжаются активные боевые действия,

– сказал он.

К слову, Силы специальных операций ВСУ тоже говорят, что в Курской области пока не наблюдается присутствие северокорейских войск. Такая ситуация там уже примерно 3 недели. Очевидно к этому привела дезорганизованность и отсутствие сплоченности с российскими войсками.