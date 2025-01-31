Запад сделал достаточно для того, чтобы помочь Украине вести борьбу, но не достаточно, чтобы победить Россию. Завершить агрессивную, неспровоцированную войну можно очень быстро, если Запад вмешается именно военным путем. Более того, присутствие войск стран-союзниц на территории Украины позволит предотвратить повторение агрессии со стороны Кремля.

Вице-маршал королевских ВВС Великобритании в отставке и военный аналитик Sky News Шон Белл в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что такие страны, как Польша, Эстония, Литва, Латвия и Германия, с каждым днем приближаются к решению о введении своих войск в Украину. Больше об этом, как Дональд Трамп будет давить на Путина и переговорах по завершению войны – читайте далее в материале.

Как Трамп может вынудить Путина к переговорам

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не заключая соглашение относительно Украины, и все станет еще хуже, если он не остановит войну. Трамп кардинально изменил свою позицию в отношении России?

Это интересно. Трамп перед выборами заявил, что остановит войну в Украине в течение 24 часов. Никто не ожидал, что он это сделает. Его команда сейчас говорит, что на это уйдет 100 дней. Интересно посмотреть, какое влияние имеет Трамп, чтобы закончить эту войну.

Как военный, скажу, что войны заканчиваются только тогда, когда одна из сторон побеждает, а другая – проигрывает. Либо две стороны заходят в тупик и видят выгоду, чтобы остановиться. Сейчас у России, похоже, есть успех в боях на Донбассе. Трамп сделал ряд заявлений за последнюю неделю. Можно проанализировать их, но в целом еще не ясно, как Трамп может закончить эту войну.

Трамп говорит, что завершить войну можно легким или тяжелым путем. Каким может быть тяжелый путь для Владимира Путина?

Трамп намекнул на то, что он может применить гораздо более жесткие санкции против России. Он не говорил, что США могут вступить в войну. Это был бы самый интересный вариант, ведь Путин уважает только силу. Подозреваю, что Россия уже привыкла к санкциям. Как военный, я всегда скептически отношусь к тому, насколько эффективными могут быть санкции, особенно для России, которая через продажу нефти и газа генерирует много денег.

Полное интервью с вице-маршалом Британии в отставке: смотрите видео

Запад, возможно, не покупает эти ресурсы непосредственно у России, но она все еще экспортирует свою нефть и газ. Россия получает от этого финансовую выгоду. Непонятно, к чему именно приведут санкции. Думаю, что у Трампа есть "кнут и пряник". Он обдумывает, как убедить Путина начать переговоры. И одним из "пряников" было то, что он говорил о НАТО – он сказал, что вроде бы понимает, почему НАТО не должно быть вариантом для Украины.

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Вспомните Карибский кризис. США были недовольны, когда СССР разместил ракеты возле границы с ней. Поэтому неудивительно, что Путину не нравится приближение НАТО к России через Украину. Трамп признал, что Путин из-за этого обеспокоен. Вероятно, так он хотел убедить Путина вступить в переговоры, но также он дал понять: если Путин этого не сделает, то будет значительно хуже.

Обратите внимание! Из-за полномасштабного вторжения России в Украину Путин уже получил еще одну общую границу со страной НАТО. Говорится, о Финляндии, которая приняла решение о вступлении в Альянс на фоне российской агрессии. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31 страной-членом НАТО. Для России это стала самая длинная граница со страной НАТО, которая составляет около 1 300 километров.

Позиция Трампа относительно вступления Украины в НАТО

Что значит заявление Трампа касательно НАТО?

Мы говорили ранее, что членство в НАТО было бы очень желательным для Украины, но на практике трудно представить, как все это организовать в ближайшее время. Значительная часть территории Украины оккупирована Россией. Трудно представить, как это будет работать. Джо Байден четко дал понять, что хочет дать возможность Украине присоединиться к НАТО, но Трамп ведет совсем другой разговор. Он признает беспокойство Путина, поэтому вариант с НАТО не будет обсуждаться.

Мы вообще ничего не слышали от Владимира Зеленского в этом контексте. Ранее он четко дал понять – если придется уступить часть территории, тогда безопасность для остальной Украины является жизненно важной. Он регулярно цитирует Будапештский меморандум 1994 года, когда Украине предложили определенные гарантии суверенитета, а через 20 лет Россия нарушила условия соглашения.

Зеленского не устроит ни одна устная договоренность или подписанная бумажка. Он захочет увидеть что-то ощутимое. К примеру, чтобы западные страны взяли на себя обязательства защищать Украину, потому что в противном случае существует очевидная опасность. Россия уже 300 лет является агрессором для Украины. Не повторится ли это снова?

Какие страны приближаются к решению ввести войска в Украину

Может ли быть среди гарантий безопасности введение войск в Украину? А развертывание войск США в Украине сможет заставить Путина пойти на переговоры для урегулирования войны?

Вопрос военной интервенции является очень интересным. По моему мнению, Запад сделал достаточно, чтобы помочь Украине вести борьбу, но недостаточно, чтобы помочь Украине победить. Если бы Запад вмешался военным путем со своим преимуществом, то Россию остановили бы за один миг. Вопрос в том, хотят ли США это делать. Трамп уже заявил, что между США и Европой есть большой океан. Сейчас в центре внимания США – Китай.

Трамп считает, что Европа должна быть сосредоточена на России. В составе НАТО много стран, но многие из них не платят 2% от ВВП на оборону. Трамп очень четко дал понять, что Европа должна активизироваться и взять на себя ответственность за Украину.

Очень маловероятно, что мы увидим американских солдат в Украине. Впрочем, я был в Европейском парламенте на днях. Европа чувствует себя гораздо ближе к этой битве, чем США. И я подозреваю, что Европа может сделать больше, чтобы попытаться остановить продвижение России. Возможно, и вступить в борьбу, если Путин продолжит эту войну.

Способны ли миротворческие силы ЕС быть основным фактором в мирном урегулировании войны в Украине?

Путин думал об этом, когда напал на Украину. Его стратегический риск заключался в том, что если бы Запад вмешался, то он потерпел бы поражение. Именно поэтому на каждом шагу Путин угрожал Западу эскалацией и ядерной войной. Хотя на самом деле все, что Запад делал, – это лишь ответ на действия Путина. Путин прекрасно знает, что проиграет, если Запад захочет вмешаться военным путем, но пока что Европа не имеет такого желания из-за политического руководства.

Будем откровенны, Украина не является членом НАТО, поэтому страны-члены не имеют никаких обязательств непосредственно участвовать в войне. Несколько моих коллег-военных в Европе испытывают все больший дискомфорт, что Запад использует только санкции и политическую риторику, чтобы остановить Путина. Они знают, что единственная сила, с которой Путин считается, – это сила военных, потому что он не имеет на это ответа.

Хватит ли у политических лидеров смелости вступить в военную борьбу? Еще предстоит выяснить. Но с каждым днем мои коллеги в Польше, Эстонии, Латвии, Литве и Германии все больше нервничают по поводу того, что может быть в будущем. Это приближает их к потенциальному решению о рассмотрении вопроса о военном участии в этой борьбе.



Военные НАТО / Getty Images

То есть только военное вмешательство Запада может убедить Путина урегулировать войну и согласиться с предложением о прекращении огня?

Это зависит от того, что является конечной целью Путина в этой войне. Когда я посещал Украину несколько месяцев назад, то ваши коллеги четко дали понять, что путинская Россия уже 300 лет воюет с Украиной и пытается уничтожить ее язык, культуру, людей, инфраструктуру, церкви – буквально все. Поэтому очень трудно представить, что Путин остановится только потому, что у него есть сухопутный путь в Крым. Большинство украинцев, вероятно, будут считать, что Путин переводит дыхание, а потом будет готов снова напасть.

Россия ожидала, что возьмет Украину за считанные дни. Если вспомнить все с февраля 2022 года, то Россия заплатила огромную цену за то, что захватила. Она, вполне вероятно, будет не в состоянии продолжать эту войну в ближайшей перспективе. Поэтому определенная пауза также устроит Россию. В долгосрочной перспективе нужно что-то делать, чтобы защитить Украину и украинцев и остановить Россию через несколько лет.

Как защититься от повторного нападения России

Как сделать так, чтобы Россия не напала через несколько лет?

Обсуждали много разных вариантов, в частности присутствие сил ООН на местах. Я немного скептически к этому отношусь. Силы ООН – политический инструмент, они не всегда эффективны в военном плане. Если будут развернуты силы ООН, а Россия решит снова наступать, то это серьезно подорвет доверие к ООН и Западу.

Гораздо более вероятными будут двусторонние или трехсторонние военные договоренности Украины с Западом. США, Великобритания, Франция, Польша и другие страны, которые введут свои силы в Украину. Тогда нападение на Украину будет нападением и на эти силы. Это заставило бы Путина сомневаться в том, стоит ли идти на такой риск, ведь тогда можно больше потерять, чем получить.

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Мое беспокойство заключается в том, что мы движемся к определенной форме потенциальных переговоров. Вполне вероятно, что Путин выйдет из них вместе с частью захваченных территорий Украины. Он продаст это как победу. Это будет воспринято как победа Китая, Северной Кореи, Ирана. Это будет иметь невероятно тяжелые последствия для нашей глобальной национальной безопасности.

Я не совсем уверен, что мирные переговоры, с помощью которых Путин одержит победу, заслуживают доверия, но, к сожалению, мы движемся по этому пути. В конце концов, именно президент Зеленский должен решить будущее Украины. Просто на данный момент все выглядит не очень хорошо относительно вариантов выбора.

Также европейские чиновники призывают администрацию Трампа направить несколько тысяч военнослужащих в состав миротворческих сил в Украине в случае прекращения огня. По данным Bloomberg, только присутствие войск США сделает эту миротворческую миссию надежной. Вы согласны с этим?

Американское присутствие на местах было бы очень мощным сдерживающим фактором для Путина. К сожалению, это не согласуется с тем, что говорит Трамп. Он очень критически относится к НАТО. Трамп сильно критикует страны Альянса, которые считают, что могут просто прятаться под "зонтиком безопасности" и не платить за это.

Он будет призывать европейские страны НАТО активизироваться не только деньгами, но и военным потенциалом и оборудованием на местах. Поэтому подозреваю, что Трамп не будет рассматривать Украину как американскую проблему. По его мнению, это европейский вызов, поэтому он будет прилагать все усилия не только для того, чтобы европейские страны вмешались и нашли решение, но и одновременно использовали это как катализатор для увеличения расходов на оборону.

Сейчас Трамп стремится достичь уровня 5% ВВП для стран НАТО. Ранее Альянс устанавливал уровень в 2% и все еще есть треть стран НАТО, которые не могут достичь этой низкой планки. Если она вырастет до 3 – 5%, чего стремятся достичь США, то это обеспечит Западу более мощное военное сдерживание. Но есть ли у этих политиков желание это делать? Посмотрим.

Давление на Путина растет, он хочет завершения войны

Путин считает, что достиг ключевых целей в войне, однако разочарован состоянием российской экономики. В то же время российские элиты становятся все более благосклонными к мирному урегулированию конфликта. Могут ли эти события свидетельствовать о готовности Путина договориться о прекращении огня?

Это может быть правдой, но все-таки больше похоже на надежду, чем на реальные ожидания. Думаю, что санкции влияют на экономику России, нет никаких сомнений, что инфляционное давление усиливается. Сейчас около 30% расходов идет на оборону. Однако если бы я поставил себя на место Путина, то сейчас настаивал бы на том, чтобы быть в очень сильной позиции.

Вот почему, несмотря на зиму, отсутствие растительности для укрытия, сложность рытья окопов в мерзлой земле – россияне очень сильно давят, несмотря на потери. Все это указывает на то, что Россия пытается занять как можно более сильную позицию до переговоров.

Украинцы начали операцию в Курской области. Хотя сейчас Вооруженные Силы вытеснили из значительной части этого анклава, но все еще есть очень надежное военное присутствие (Украины на территории России – 24 Канал). Думаю, Путин прилагает все усилия на Донбассе, пытаясь заставить Украину вывести свои войска оттуда.



Путин пытается подготовить сильную позицию на переговорах / Getty Images

Россия также использует силы Северной Кореи в Курской области, но Украина держится крепко. Она до сих пор имеет надежную оборону и поэтому выглядит вероятным, – если мы дойдем до каких-то переговоров, – то, что Украина удерживает часть территории в России, может стать полезной "разменной монетой".

Вернемся к вашему ключевому вопросу: считаем ли мы, что давление, которое усиливается на Путина, заставит его сесть за стол переговоров? Я так не думаю. Будут ли они (элиты – 24 Канал) определенным фактором?

Не сомневаюсь, что Путин хотел бы, чтобы война закончилась. Он не знает, насколько мощной является его поддержка в России, потому что контролирует все СМИ. Однако вполне очевидно, что олигархи, генералы, которые имеют реальную власть, не могут быть довольны тем, как идет война. Они не могут быть довольны санкциями, невозможностью жить своей жизнью и наслаждаться богатством. Несомненно, давление на Путина растет, но прорвет ли эта трещина дамбу в ближайший день, неделю, месяц или годы – очень трудно сказать.

Единственный способ завершить войну надолго

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет заключить соглашение, но президент США не уверен, захочет ли его Путин. По вашему мнению, почему такой акцент делается именно на готовности президента Зеленского урегулировать войну?

Думаю, что мы должны быть осторожными. Трамп заработал свое состояние на заключении сделок, на недвижимости и знает, что сделка должна состояться. Это то, что он делает с американской внешней политикой. Трамп делает это многими заявлениями, привлекающими внимание, и некоторыми указами, которые подписал в первую неделю пребывания в должности. Фактически, он говорит, что эта война никому не на пользу и нам нужно положить ей конец.

Трамп хочет прекратить войну в Украине, хочет иметь это достижение в своем резюме. Проблема заключается в том, что если вы не решите глубинные проблемы, не гарантируете безопасность для Украины в долгосрочной перспективе, не дадите понять, что Путин будет наказан, то опасность в том, что же будет дальше?

Мы даже не говорили о Беларуси, но это еще одна страна, в которой Россия постепенно захватывает контроль. Она не нападала в военном плане, но прочно вошла в это государство и почти наверняка это будет следующий "приз", которым Путин воспользуется. Это не начало конца для Украины. Это похоже на конец начала.

Дональд Трамп должен помочь Украине вести переговоры с Россией с позиции силы?

Думаю, это зависит от того, какой должна быть позиция силы. Как военный, я не верю, что санкции решат проблему. Путин должен думать, что он сильно пострадает, если будет продолжать войну, а единственный способ это сделать – ввести войска в Украину.

Западная авиация будет первым выбором, поскольку она абсолютно будет доминировать над Россией. У России не было бы на это ответа. Украина прекрасно справляется, но очень трудно вести современную войну без прикрытия с воздуха. Поэтому, я считаю, если президент Трамп действительно хочет положить конец этой войне и заставить Путина сесть за стол переговоров, военное вмешательство – путь к этому.

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Готов ли он угрожать этим? Было бы интересно посмотреть, что скажут его советники. Я не вижу у США желания к вступлению в войну, но единственный язык, который понимает Путин – это язык военной угрозы. Мне кажется, Запад должен ввести свои силы в Украину. Путин может остановиться, потому что ему так выгодно, но остановит ли это его повторное нападение – другой вопрос.

То есть вы уверены, что только закрытие неба западными силами поможет Украине вести переговоры с Россией с позиции силы?

Я не говорю, что только это. Я очень надеюсь, что Путина посадят за стол переговоров без применения какой-либо силы, но меня беспокоит, что если вы посмотрите на ситуацию с переговорной позиции, то Зеленскому не очень получается "сыграть" на этих переговорах, тогда как Путин держит большинство "тузов" в своих руках.

Как создать больше баланса, чтобы были содержательные переговоры, где обе стороны идут на компромиссы и в конце концов обеспечивается мир? Не думаю, что это может произойти без военного вмешательства. И закрытие неба – пожалуй, наименьший риск, но самый очевидный способ, чтобы это сделать.

А какой, по вашему мнению, может быть наиболее рискованный вариант? Например, если Дональд Трамп пойдет в ва-банк и скажет, что хотел бы, чтобы Украина на самом деле выиграла эту войну.

Не уверен, что есть такой риск. В конце концов, риск, о котором люди постоянно говорят – это угроза начала ядерной войны, но сомневаюсь, что это лежит на столе. Люди уже забыли. А я служил в армии во времена холодной войны, мы жили под угрозой ядерной войны – это отвратительно.

Ядерное оружие ужасно, но само его существование означает, что оно будет взаимно применено, поэтому я уверен, что Россия ничего не получит, спровоцировав ядерную войну. То, что Запад должен сделать, – это отвечать Путину. Несомненно, это вызовет эскалацию, но я уверен, что если вы не ведете себя агрессивно с такими людьми, как Путин, то мы снова будем иметь повторение проблемы.

Просто представьте, что подумают другие ядерные государства, такие как Иран, Северная Корея, если Путин выйдет победителем. Если люди не готовы противостоять ему жестко, тогда эти страны смогут делать то, что им нравится. Это совсем не тот мир, в котором мне было бы комфортно жить.

Нам нужно быть решительными. Мы должны противостоять таким негодяям, как Путин. И единственный надежный способ – военное вмешательство. Надеюсь, что это то, что лежит на столе, потому что в противном случае Путин сделает паузу, а через несколько лет вернется снова.

На ваш взгляд, даже если Запад вступит в борьбу в Украине, Путин не применит ни одного вида ядерного оружия?

Думаю, Путин будет абсолютно глупым, если спровоцирует ядерную войну, в которой он знает, что не сможет победить. Путин беспокоится только о своем наследии, хочет снова восстановить российское "величие". Если Россия сравняет Москву с землей, его наследие будет ужасным. Я твердо убежден, что он сделает много угрожающих действий, но вся суть ядерного оружия заключается в том, что ни одна из сторон не выиграет.

Путин – это тот, кто вторгся в Украину и ответственен за сотни тысяч потерянных жизней, за миллионы людей, которые были переселены. Мы позволили ему роскошь верить, что он неуязвим для нападения. Мы должны исправить это, если хотим остановить войны в будущем.

Тревожный звоночек для Путина

Согласно последним сообщениям, новое правительство Сирии прекратило 50-летний контроль России над военно-морской базой в Тартусе, заставив россиян эвакуировать свой флот и военный персонал. Как вы оцениваете такое развитие событий, и как это может повлиять на позицию страны-агрессора в Украине?

Нет никаких сомнений в том, что российские войска помогали удерживать режим Башара Асада у власти в течение многих лет. Российские воздушные силы особенно активно бомбили солдат на земле, тем самым устранив угрозу с их стороны. Поэтому не является сюрпризом, что новая администрация в Сирии выбросила Россию оттуда.

Интересным было то, что восстание произошло в то время, когда там были силы "Хезболлы", которые должны были помочь Асаду. Но они сильно пострадали от борьбы с Израилем. Поэтому это был своего рода случай приспособленчества, и он показал, насколько слабо проявили себя российские войска и насколько быстро все может измениться.

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Россия любит создавать беду по всему миру, подстрекать к восстаниям только для того, чтобы поддержать собственные планы. Думаю, что это был тревожный звоночек для России. Это еще одна причина закончить войну в Украине в ближайшее время, чтобы консолидироваться, зализать раны и решить относительно дальнейших действий.

Зачем Трампу Гренландия

Дональд Трамп серьезно настроен взять под контроль Гренландию. Со стратегической точки зрения, станет ли от этого армия США и влияние Штатов в мире еще мощнее?

Надо посмотреть на географию. Кратчайшее расстояние между США и Россией проходит через Гренландию. И поэтому в Гренландии есть военная база США, которая обеспечивает раннее предупреждение о российских ракетах, которые пролетают над полюсом. Кроме того, в Гренландии есть много природных ресурсов, и хотя Дания фактически владеет островом, сами гренландцы, которых не так много, не смогли бы обеспечить оборону, если бы Россия, Китай или кто-то другой решили вторгнуться к ним.

Эта страна имеет стратегически важное значение не только для Америки, но и для безопасности Запада. Хотя я не думаю, что президент Трамп готовится к вторжению, но это подчеркивает, насколько важным является регион.

Мы сегодня много говорили о Трампе. Одна из вещей, в которой, по моему мнению, он очень хорошо разбирается, – это риторика, которая не всегда соответствует реальности. Например, еще он говорил о Панамском канале и угрожал захватить его военной силой.

Исторически этот канал изначально запустила Франция, но в основном проект провалился, потому что был очень огромным. США взялись за него в 1914 году и управляли до 1977. Затем США передали управление Панамским каналом на 20 лет Панаме. Но с того времени плата за прохождение через этот пролив выросла. Средняя стоимость за корабль сейчас 50 тысяч долларов.

Президент Трамп сказал – мы его построили, заплатили, запустили и передали вам, а теперь вы взимаете с нас 50 тысяч долларов за каждое пересечение канала. К тому же Китай вмешивается, чтобы это работало. Нет, так не может быть. Трамп угрожает, чтобы усилить позиции к переговорам. Так же как с Гренландией. Вокруг Трампа много риторики, но посмотрим, как это сформируется в политику, потому что одно дело говорить, совсем другое – что-то делать.

Некоторые военные эксперты предполагают, что получение Гренландии для США было бы действительно выгодным для перехвата межконтинентальных баллистических ракет России. Что вы думаете по этому поводу?

Как я уже сказал, у США есть база в Гренландии, которая отслеживает ракеты, которые поступают из России, потому что самое короткое расстояние от России до Штатов проходит именно над вершиной Гренландии.

К сожалению, многие западные страны не сосредотачивались на баллистических ракетах большой дальности как на угрозах еще со времен холодной войны. Но Россия регулярно запускает их по Украине, Иран запустил целую кучу по Израилю. Все это повысило осведомленность мира о том, какова способность их обнаруживать, отслеживать и уничтожать на большой дальности.

Сейчас я обращаюсь к вам из Соединенного Королевства. Хотя у нас есть радиолокационные установки и раньше были ракетные системы Bloodhound, которые могли уничтожать такие ракеты, сегодня у нас нет этой обороны, мы не инвестировали в нее, потому что не думали, что это реальная угроза.

Думаю, что атаки за последние несколько десятилетий продемонстрировали рост угроз для всех наших стран. Мы должны осознавать, что баллистические ракеты большой дальности могут нанести большой вред. Поэтому нужно вести подготовку не только для их обнаружения, но и для отслеживания и уничтожения. Следовательно, такие регионы, как Гренландия, очень важны.