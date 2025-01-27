Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на The Telegraph. Издание отмечает, что около 60% оружия, которое Израиль изъял во время борьбы с Хезболлой в Ливане в 2024 году, изготовлено в Советском Союзе и России.

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Оружие от Израиля для Украины уже может быть в Европе

Пророссийский военный блог Two Majors написал, что военный самолет США, который двигался с авиабазы Рамштайн в Германии на авиабазу Хацерим в Израиле, а затем в Жешув в Польше, мог перевозить трофейное оружие для Украины.

Есть признаки того, что Израиль начал поставлять в Украину оружие советского и российского производства,

– написали блогеры.

На фотографиях, которые попали в распоряжение пророссийского медиа, видно несколько десятков ракет.



Украина получит оружие от Израиля / Фото JACK GUEZ (AFP)

Также среди вооружения есть снайперские винтовки и современные противотанковые ракеты "Корнет", которые Хезболла получила от Сирии.



Трофейное оружие Израиля, которое могут передать Украине / Фото ЦАХАЛ

Поставки захваченного оружия в Украину одобрил израильский парламент. В посольстве Украины заявили о сотрудничестве между странами.

Эта инициатива станет важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса,

– говорится в сообщении.

Интересно, что ранее Израиль придерживался нейтральной политики в отношении России, но со временем, из-за улучшения связей между Москвой и Ираном, стал более благосклонным к Украине. Между тем Иран поддерживает террористические группы, такие как ХАМАС и Хезболла, целью которых является уничтожение государства Израиль.

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В связи с соглашением о прекращении огня, Израиль прекратил боевые действия и вывел войска с палестинской территории. Поэтому страна имеет возможность помочь Украине в борьбе с Россией. Даже передача оружия, которая вероятно, состоится вскоре, была инициирована министром иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель.