В ВСУ заявили, что россияне заводят в Волчанск подразделение кадыровцев "Ахмат"

Вражеские войска заводят в северную часть Волчанска в Харьковской области подразделение кадыровцев "Ахмат".

Об этом рассказал представитель ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Стоит отметить, что подразделение "Ахмат" лично подчиняется главе Чечни Размзану Кадырову.

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В Волчанск заводят кадыровцев

По словам Саранцева, "Ахмат" вряд ли будет выполнять настоящие боевые задачи, а вместо этого уже традиционно ограничится самопиаром.

Учитывая предыдущий "боевой" опыт этого подразделения, даже командование оккупантов не возлагает на них серьезных надежд...

– сказал спикер ОТГ "Харьков".

К слову, ранее в ОТГ "Харьков" сообщали, что россияне пытались прорваться танками и МТЛБ в центр Волчанска, но понесли потери и отошли.

В целом, по словам военных, на Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.

Обратите внимание! 30 августа руководитель Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили сообщил, что Волчанск разрушен на 90%. Сейчас там осталось только 20 жителей.