На северо-востоке Харьковской области активные бои, ВСУ оттесняют врага

Враг решил возобновить интенсивные наступательные действия в Харьковской области. Иностранные аналитики сообщали, что россияне даже начали мечтать об аннексии области.

Оккупанты продолжают масштабное наступление на Востоке Украины. Их аппетиты выросли – кроме Луганской и Донецкой областей они решили попытаться оккупировать и Харьковскую.

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В Харьковской области продолжаются активные бои

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг не собирается прекращать обстрелы Харькова и попыток захватить населенные пункты в области. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Враг не прекращает попыток проводить наступательные действия, но ВСУ удается ломать все планы врага и не давать ему продвигаться дальше.

Линия фронта не изменилась, враг пытается атаковать на северо-восточном направлении. россияне продолжают попытки вести наступательные действия на наши позиции, но благодаря ВСУ успеха не имеют. Кроме того, они понесут потери как в живой силе, так и в боевой технике,

– рассказал Синегубов.

Также он добавил, что Изюмское направление остается стабильно сложным, но нашим героям удается контролировать ситуацию. Враг продолжает обстрелы мирных городов и проводит атакующие действия, но о его прорыве или продвижении речь не идет.

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