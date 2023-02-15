Украину ждет победа, – военный о боях на Востоке, пленных россиян и "Чернобаевку"

Командир противотанкового взвода с позывным Моисей рассказал, как они под Ямполевкой на Донетчине разбили оккупантов. Выживших взяли в плен.

Моисей рассказал "Украинскому Свидетелю", что оккупанты были 2003 года рождения, то есть имели не более 20 лет. Некоторые – приехали аж из Алтая.

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Как наши военные эффективно уничтожают россиян

50-летний командир Сергей рассказал, что не планировал становиться военным, однако в 2014 году переквалифицировался: служил в терробороне, затем – в составе 39 батальона выходил из-под Иловайска.

Уже в 2016 году подписал контракт с 25 отдельной воздушно-десантной бригадой, где служит до сих пор.

В 2019 году начал командовать противотанковым взводом в роте огневой поддержки.

Мы работаем на уничтожение тяжелой, легкобронированной техники, автомобилей и живой силы (врага – 24 Канал). Наша задача – тихо прийти, сделать выстрел, наделать шум и тихо уйти. Главное – без потерь,

– рассказал Моисей.

Он отметил, что лучше переоценить противника, какой бы он ни был. Это ведь будет потенциалом осуществить еще больше усилий для борьбы с россиянами.

Моисей рассказал об успехах в Донецкой области

Военный рассказал, что под Ямполевкой в Донецкой области подразделение Моисея разбило двигавшиеся на них российские машины. По словам командира: "Это была Чернобаевка". Тогда их подразделение:

уничтожил пять вражеских машин и российского полковника;

выживших и не сопротивлявшихся россиян – взяли в плен.

Так, в руки наших военных попали российский захватчик 2003 года рождения и оккупант из Алтая, что в 4500 километрах от нашего государства. Последний на видео Моисея даже плакал и просил его не убивать.

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По словам военного, после Ямполевки их подразделение работало в Лимане, Изюме и Яковенково Харьковской области.

Война касается всех, кому небезразлична судьба его дома, семьи и государства. Украину ждет только победа. У нас нет другого выхода,

– подытожил командир.