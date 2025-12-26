В России полетят головы отдельных генералов, – Трегубов о Купянске и сдаче в плен оккупантов

В Купянске, что в Харьковской области, силы оккупантов редеют. Российские пропагандисты признали, что попытка закрепиться в городе потерпела неудачу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

Что рассказал Трегубов о ситуации в Купянске?

Виктор Трегубов сообщил, что российские военные, которые оказались в окружении в Купянске, постепенно сдаются в плен. По его словам, были случаи, когда оружие складывали даже иностранные наемники, а российские пропагандисты уже открыто пишут о потере города.

Трегубов отметил, что на самом деле Купянск никогда полноценно не находился под контролем российских войск, кроме короткого периода в 2022 году.

На самом деле он никогда не был ими добыт, чтобы быть ими потерян. Если не считать короткого периода в 2022 году. Но со всем тем, они сами уже признают, что оборона города подразделениями, вторгшихся в него, и пытавшихся закрепиться в северных районах, потерпела неудачу. И что освободить их уже не получится. То есть они поставили на городе крест,

– отметил майор.

В то же время по словам представителя УОС, российские войска и в дальнейшем пытаются прорываться с северного направления, осуществляя несколько атак в сутки. Речь идет об осторожных попытках восстановить контроль над населенными пунктами к северу от Купянска, которые не приносят результата.

"По состоянию на сейчас у них просто нет дополнительных мощностей для того, чтобы как-то восстановить ситуацию. И тут, мне кажется, просто полетят головы отдельных генералов. Возможно, в буквальном смысле, уже полетели. Потому что сначала получать "героев России", а через несколько дней получать известие, что город вообще не контролируется – мне кажется, что это даже для российского руководства было шоком", – констатировал Виктор Трегубов.

