Военные взяли в плен офицера, который заходил на Киевщину с первыми подразделениями в 2022 году

В Курской области в плен попал российский военный Роман. В начале полномасштабной войны он заходил на Киевщину с первыми подразделениями, вторгшимися на территорию Украины.

Историю оккупанта рассказал Единый центр приема обращений военнослужащих России по сдаче в плен, который занимается проектом "Хочу жить". Роман был кадровым офицером российской армии, капитаном.

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Российского военного взяли в плен на Курщине

По словам проекта "Хочу жить", такие, как он в плен попадают очень нечасто. Особую "ценность" ему добавляет то, что в 2022 году он заходил в Киевскую область с первыми подразделениями, вторгшихся на территорию Украины.

В августе 2024 года россиянин оказался в Курской области, когда там началась операция ВСУ.

Роман один из первых почувствовал на себе удар украинских военных и беспомощность российского командования в те дни. То, каким тогда был бардак в рядах ВС России, свидетельствует хотя бы то, что его группе, переодевшись в гражданских, пришлось скитаться по пограничье 5 дней. Без еды и воды, без связи пока не вышли на украинцев,

– говорится в публикации.

Роман честно признался, что ждал расстрела на месте сразу после первого допроса, но взамен с ними поделились водой и едой.

Ни одного плохого слова не сказали. Ни разу не ссорились. Дали воды попить из последней бутылки... Дали покурить... Мы ждали совсем другого отношения,

– рассказал россиянин.

Он также возмущен тем, как высшее российское командование распорядилось людьми и организовало оборону границы. Поэтому украинским военным удалось взять сотни пленных за такой короткий срок.

К слову, ранее стало известно, что российские военные, которые находятся в Глушковском районе Курской области, могут оказаться в "котле". Ведь все мосты через реку Сейм в этом районе уничтожены.