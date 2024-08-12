На этот факт обратили внимание в разведывательном сообществе InformNapalm. К слову, росСМИ сообщали, что еще с апреля в Курскую область было переброшено несколько батальонов чеченских боевиков.

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Кадыровцы массово сбежали из Курской области

Таким образом аналитики отреагировали на сообщение российского "военкора" Романа Сапонькова, который возмутился, что кадыровцев якобы захейтили из-за бегства с позиций.

Никто так и не назвал подразделения, которые якобы сбежали с позиций в первые сутки (хотя предполагаю, что это может быть правдой),

– написал пропагандист.

После этого аналитики решили спросить у искусственного интеллекта Perplexity (работает на основе ChatGPT и Google), какие кадыровские подразделения "Ахмат" сбежали от боев в Курской области.

Местные жители Курской области и российские срочники помогали выявлять координаты и сдавать в плен бойцов подразделения "Ахмат-Россия". Один срочник сообщил о пяти захваченных ахматовцах,

– говорилось в ответе, которую дал ИИ.

Ранее в сети сообщили, что рейдовым группам удалось захватить в глубоком тылу России военных, подконтрольных Рамзану Кадырову. Вражеские военнослужащие признались, что пытались бежать, поскольку их главарь Рамзан Кадыров приказал никогда не сдаваться в плен.

К слову, стало известно, что в Дарьино Курской области с админздания сняли российский флаг. По словам губернатора Курской области, целом россияне сейчас не контролируют по меньшей мере 12 населенных пунктов.