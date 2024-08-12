Во время встречи президент страны-агрессора заявил, что российское оборонное ведомство обязано "выдавить противника" с территорий и обеспечить надежное прикрытие границы. Заявления Путина процитировали российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что заявил Путин на совещании

Как отметил диктатор, позже будет объявлена оценка обстрелов в российских регионах. Пока же среди главного – решение "актуальных задач, которые возникают сейчас и исходя из прогнозов развития ситуации".

Также он поручил ФСБ и росгвардии обеспечивать режим контртеррористической операции в Курской области, и эффективно противостоять "диверсионным группам Вооруженных сил Украины", о которых ранее с российской стороны уже звучал ряд вымышленных заявлений.

По его словам, таким образом пытаются повлиять на возможные переговоры в будущем, и вообще виноватыми во всем являются страны Запада. Кроме того, целью "нападения" на Курскую область глава Кремля абсурдно считает попытку остановить якобы наступление российских захватчиков на Донбассе.

Подобные акции, безусловно, имеют целью главную военную цель, а именно, остановить наступление наших войск по полному освобождению территорий Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии,

– заявил тот.

Диктатор, конечно, что не смог удержаться от лжи относительно "успехов" оккупантов и сообщил, что "темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот, увеличились в полтора раза".

На этом придуманные диктатором "цели Украины" не закончились. Еще одной целью Киева Путин назвал попытку якобы посеять вражду и раздор в российском обществе, запугать людей, а также нанести удар по внутриполитической ситуации.

"Но и здесь ответ со стороны граждан России уже есть. Это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение, что очень важно, количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, бойцов, которые героически с оружием в руках защищают Россию", – наврал он.

Путин также отметил, что противник якобы будет пытаться и в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачивать внутриполитическую ситуацию в России, поэтому, как всегда, он пообещал "ответ" и "достижение целей".

Потери вооруженных сил Украины драматически для них увеличиваются. В том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к нашей границе,

– резюмировал тот.

К слову, Bild пишет, что прорыв в Курской области шокировал российского президента Владимира Путина и военное руководство страны-агрессора. Более того, остановить рейд Кремлю пока не под силу.