Під час зустрічі президент країни-агресорки заявив, що російське оборонне відомство зобов'язане "видавити противника" з територій та забезпечити надійне прикриття кордону. Заяви Путіна процитували російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що заявив Путін на нараді

Як зазначив диктатор, пізніше буде оголошена оцінка обстрілів у російських регіонах. Наразі ж серед головного – вирішення "актуальних завдань, які виникають зараз та виходячи з прогнозів розвитку ситуації".

Також він доручив ФСБ та росгвардії забезпечувати режим контртерористичної операції у Курській області, й ефективно протистояти "диверсійним групам Збройних сил України", про які раніше з російського боку вже лунала низка вигаданих заяв.

За його словами, таким чином намагаються вплинути на ймовірні переговори у майбутньому, і взагалі винними у всьому є країни Заходу. Крім того, метою "нападу" на Курську область глава Кремля абсурдно вважає спробу зупинити нібито наступ російських загарбників на Донбасі.

Подібні акції, безумовно, мають на меті головну військову мету, а саме, зупинити наступ наших військ щодо повного звільнення територій Луганської, Донецької народних республік, території Новоросії,

– заявив той.

Диктатор звісно, що не зміг втриматися від брехні стосовно "успіхів" окупантів й повідомив, що "темпи наступальних операцій російських збройних сил, добровольців, ветеранів не лише не знизилися, а навпаки, збільшились у півтора раза".

На цьому вигадані диктатором "цілі України" не закінчилися. Ще однією метою Києва Путін назвав спробу буцімто посіяти ворожнечу і розбрат у російському суспільстві, залякати людей, а також завдати удару по внутрішньополітичній ситуації.

"Але і тут відповідь з боку громадян Росії вже є. Це одностайна підтримка всіх, хто потрапив у біду, підтримка армії та збільшення, що дуже важливо, кількості охочих приєднатися до наших чоловіків, бійців, які героїчно зі зброєю в руках захищають Росію", – набрехав він.

Путін також зауважив, що противник начебто намагатиметься й надалі дестабілізувати ситуацію в прикордонній зоні з метою розгойдувати внутрішньополітичну ситуацію у Росії, тож, як завжди, він пообіцяв "відповідь" та "досягнення цілей".

Втрати збройних сил України драматично для них збільшуються. У тому числі серед найбільш боєздатних частин та підрозділів, які противник перекидає до нашого кордону,

– резюмував той.

До слова, Bild пише, що прорив у Курській області шокував російського президента Володимира Путіна та військове керівництво країни-агресорки. Ба більше, спинити рейд Кремлю наразі не під силу.