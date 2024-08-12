На цей факт звернули увагу в розвідувальній спільноті InformNapalm. До слова, росЗМІ повідомляли, що ще з квітня до Курської області було перекинуто кілька батальйонів чеченських бойовиків.
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"Кадирівці" масово втекли з Курщини
Таким чином аналітики відреагували на повідомлення російського "військкора" Романа Сапонькова, який обурився, що "кадирівців" нібито захейтили через втечу з позицій.
Ніхто так і не назвав підрозділи, які нібито втекли з позицій у першу добу (хоча припускаю, що це може бути правдою),
– написав пропагандист.
Після цього аналітики вирішили запитати у штучного інтелекта Perplexity (працює на основі ChatGPT і Google), які кадировські підрозділи "Ахмат" втекли від боїв у Курській області.
Місцеві жителі Курської області та російські строковики допомагали виявляти координати та здавати в полон бійців підрозділу "Ахмат-Росія". Один строковик повідомив про п'ятьох захоплених "ахматівців",
– йшлося у відповіві, яку дав ШІ.
Раніше в мережі повідомили, що рейдовим групам вдалось захопити в глибокому тилу Росії військових, підконтрольних Рамзану Кадирову. Ворожі військовослужбовці зізналися, що намагалися тікати, оскільки їхній ватажок Рамзан Кадиров наказав ніколи не здаватися в полон.
До слова, стало відомо, що в Дар'їно Курської області з адмінбудівлі зняли російський прапор. За словами губернатора Курської області, загалом росіяни зараз не контролюють щонайменше 12 населених пунктів.