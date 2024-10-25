Сырский назвал потери россиян в Курской области за 3 месяца операции ВСУ

На Курском направлении ВСУ уже третий месяц подряд проводят операцию против захватчиков. Там враг несет огромные потери как в личном составе, так и в технике.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале. По словам генерала, эти потери для оккупантов достаточно ощутимы.

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Александр Сырский рассказал, что, начиная с 8 августа по настоящее время, российские войска на Курском направлении потеряли в личном составе – 17 819 человек.

Из них:

безвозвратные – 6 662 человека;

санитарные – 10 446 человек;

пленные – 711 человек.

В то же время за этот же период в вооружении и военной технике российская армия в регионе потеряла:

45 танков;

256 боевых бронированных машин;

565 единиц автомобильной техники;

99 артиллерийских систем;

5 реактивных систем залпового огня.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских воинов за стойкость, выдержку и настоящее мужество, которое они демонстрируют коварному врагу на всех участках и направлениях фронта.

К слову, заместитель начальника Центра оборонной разведки Эстонии Янек Кессельманн сказал, что в течение октября Россия на войне против Украины могла потерять около 40 тысяч солдат. Это могли быть самые большие потери армии России с 24 февраля 2022 года.