Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, заметив, что о новом наступление России на фронте уже давно говорилось. Весна почти прошла. Поэтому вполне вероятно, что основные атаки состоятся летом.

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Где Россия может активизироваться

Как отметил Гетьман, пока сложно сказать, на каком именно направлении решат активизироваться оккупанты. Но известно, какие участки фронта они рассматривают. Об этом в свое время также говорил и президент Владимир Зеленский.

Обычно готовят несколько вариантов. Какое именно направление они используют – это решается почти перед началом наступления. Это может быть Сумское и Харьковское направления. Также есть Запорожское направление,

– сказал Гетман.

Нельзя забывать и о Покровском и Константиновском направлениях. Российские оккупанты уже длительное время пытаются продвинуться к этим населенным пунктам. Вполне вероятно, что там боевые действия не будут стихать.

Добавим, в издании FT пообщались с неназванными представителями украинской разведки. Они рассказали, что, вероятно, Россия готовится к наступлению, о чем свидетельствует переброска военных в горячие точки на фронте, а не к переговорам.