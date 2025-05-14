Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що про новий наступ Росії на фронті вже давно говорилося. Весна майже минула. Тому цілком ймовірно, що основні атаки відбудуться влітку.

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Де Росія може активізуватися

Як наголосив Гетьман, поки складно сказати, на якому саме напрямку вирішать активізуватися окупанти. Але відомо, які ділянки фронту вони розглядають. Про це свого часу також говорив і президент Володимир Зеленський.

Зазвичай готують кілька варіантів. Який саме напрямок вони використають – це вирішується майже перед початком наступу. Це може бути Сумський та Харківський напрямки. Також є Запорізький напрямок,

– сказав Гетьман.

Не можна забувати і про Покровський та Костянтинівський напрямки. Російські окупанти вже тривалий час намагаються просунутися до цих населених пунктів. Цілком ймовірно, що там бойові дії не стихатимуть.

Додамо, у виданні FT поспілкувалися з неназваними представниками української розвідки. Вони розповіли, що, ймовірно, Росія готується до наступу, про що свідчить перекидання військових в гарячі точки на фронті, а не до переговорів.