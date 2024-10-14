Майор ВСУ Игорь Чечеринда для 24 Канала рассказал, кто помогает России на поле боя и как этому противостоять.

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Как КНДР помогает Кремлю

До сих пор России удавалось договариваться с тоталитарными странами о покупке оружия. Впрочем, недавно появилась информация, что вместе с российскими оккупантами на поле боя появился личный состав войск северной Кореи.

Сначала Северная Корея передала свои неточные баллистические ракеты KN-23. 4 октября 2024 года появилась информация, что в результате ракетного удара в Донецкой области погибли шесть военных из КНДР, которых отправили помочь россиянам в освоении северокорейского оружия.

Фактически Украина борется уже не только против России, в этот союз вошла еще одна страна. Итак, помощь Украине должна быть существенно увеличена, потому что мы воюем не против одной, а против двух диктатур,

– подчеркнул военнослужащий.

Западным союзникам Украины, учитывая это, стоит ускорить темпы поставки оружия украинской армии, которая защищает всю европейскую демократию, а также предоставить необходимые разрешения на удары по территории России.