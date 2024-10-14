Майор ЗСУ Ігор Чечеринда для 24 Каналу розповів, хто допомагає Росії на полі бою та як цьому протистояти.

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Як КНДР допомагає Кремлю

Досі Росії вдавалося домовлятися з тоталітарними країнами про купівлю зброї. Втім нещодавно з’явилася інформація, що разом з російськими окупантами на полі бою з’явився особовий склад військ північної Кореї.

Спочатку Північна Корея передала свої неточні балістичні ракети KN-23. 4 жовтня 2024 року з’явилася інформація, що внаслідок ракетного удару на Донеччині загинуло шестеро військових з КНДР, яких відправили допомогти росіянам в освоєнні північнокорейської зброї.

Фактично Україна бореться вже не тільки проти Росії, в цей союз ввійшла ще одна країна. Отже, допомога Україні має бути суттєво збільшена, бо ми воюємо не проти однієї, а проти двох диктатур,

– наголосив військовослужбовець.

Західним союзникам України, зважаючи на це, варто прискорити темпи постачання зброї українській армії, яка захищає всю європейську демократію, а також надати необхідні дозволи на удари по території Росії.