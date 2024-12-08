Впрочем, уже сейчас погода изрядно влияет на ход боевых действий. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель ОТУВ "Харьков" Евгений Романов, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на Харьковщине

По словам военного, в последнее время на Харьковщине количество обстрелов КАБами изменилось по сравнению с периодом, где-то полторы недели назад, когда это было ежедневно и очень много. Сейчас россияне используют свои управляемые авиационные бомбы на других направлениях. Впрочем, ресурс у них ограничен.

Оккупанты вынуждены экономить самолето-вылеты и сами КАБЫ, или же они не имеют возможности осуществлять воздушные атаки по определенным причинам. Относительно пехотных штурмов на Харьковщине, то там уже выпал снег, холодная погода плохая видимость. Применять беспилотники враг не может, поэтому движется болотами или вездеходной броней, которую успешно уничтожают наш военные. Опавшие листья и выпавший снег делают перемещение оккупантов мучительным.