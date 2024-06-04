В чем невыигрышность российских позиций там и как будут развиваться дальше боевые действия проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Удары по военным объектам Белгорода

В сети появились видео ударов по российской установке С-300/С-400 в Белгороде. Сообщается, что это произошло 2 июня. До сих пор подобные атаки происходили на временно оккупированных территориях, однако до объектов, пораженных этой ночью, расстояние от линии фронта примерно 60 километров.

"Himars сейчас работают с ракетами М31 с дальностью чуть больше 80 километров", – добавил полковник запаса.

Впоследствии после детонации ракет там отправились “к Кобзону” и местные оккупанты.

Однако полковник запаса отметил, при условии, если враг отодвинет свои установки еще на 20 километров, их достать подобными ракетами будет невозможно. Поэтому Украине крайне необходимо разрешение бить по России ракетами М39 с Himars дальностью хотя бы 100 миль.

Это тип кассетных боеприпасов, который сможет накрывать значительные площади. В свое время удар ими по вражескому аэродрому в Луганске вывел из строя около двух десятков самолетов. К тому же эта дальность позволит бить по врагу и технике практически по всей трансграничной зоне.

Бои на Харьковщине

На Волчанском направлении последние 72 часа украинские защитники успешно атакуют вражеские позиции. Об этом оккупанты сами пишут в российских пабликах. Оперативно-тактическое командование войск "Хортица" сообщило, что в плен удалось взять 60 оккупантов на севере Волчанска.

Свитан объяснил, что россияне поставили задачу связать наши войска на этой территории, но зашли слишком глубоко.

Это свидетельствует о недальновидности командиров, ведь заходить на 10 километров с тем количеством сил и средств – это подписать себе смертный приговор. Всего было привлечено около 10 тысяч личного состава.

Они попали в капкан. Мы начали привлекать силы и средства, чтобы удержать фронт. Сейчас там достаточно серьезная эшелонированная оборона, к тому же ВСУ начали включать механизмы активной обороны, контратаковать по разным позициям, а у россиян не хватает резервов,

– объяснил военный аналитик.

Враг за это время не смог закопаться, а силы обороны уже начали вытеснять их, создавая мини котлы, беря оккупантов в плен.

Контрнаступление и переговоры

В то же время полковник ВСУ запасе считает, что идея переговоров сейчас невозможна. Это лишь даст врагу время, чтобы накопить силы и средства для нового витка боевых действий. Кроме того, Украине до сих пор не хватает, как минимум, авиационной компоненты, чтобы начать полноценное контрнаступление. Есть возможность только контратак на определенных отрезках фронта.

Оптимальным вариантом Свитан считает наносить как можно больше ударов по временно оккупированному Крыму, ведь это закрытая территория для россиян, на которой можно эффективно уничтожать военные объекты.

Вопрос лишь в оружии, которое сейчас наконец активно начала получать Украина. Бить по россиянам в Крыму стоит до тех пор, пока они не истощатся и не начнут покидать полуостров.

Удары по Крыму – приоритет этого года. Ведь стационарные военные объекты перенести невозможно,

– резюмировал аналитик.