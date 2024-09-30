Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что из-за их появления в ближайшее время интенсивность боев возрастет. Однако Силы обороны Украины, благодаря нескольким составляющим, успели подготовиться к любому сценарию на Харьковщине.

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О чем свидетельствует появление подразделения "Ахмат" на Харьковщине

Командир батальона рассказал, что на ряд отрезков Харьковской области Россия ввела подразделение "Ахмат". Это свидетельствует о том, что в российских войсках есть проблемы с дисциплиной из-за того, что они понесли существенные потери.

Когда появляется "Ахмат", это означает, что противник в ближайшее время будет стабилизировать ситуацию, вводить дополнительные инструменты принуждения. Ближайший месяц можем ожидать интенсивные боевые действия,

– подчеркнул Федоренко.

По словам командира батальона, россияне не оставляют попытки продвигаться в Харьковской области. Для врага важной остается задача приблизиться к административным границам Харькова с последующим взятием его под огневой контроль, в частности, применяя ствольную артиллерию.

Россияне таким образом будут пытаться повысить террор гражданского населения. Это является одной из тактик ведения войны России,

– отметил Федоренко.

По Волчанску, оккупантам важно продвигаться в жилые застройки с целью дальнейшей оккупации населенного пункта. Это усилит российское давление на украинские группировки на Купянском участке.

Харьковское направление: смотрите на карте

В то же время командир батальона рассказал о составляющих, которые сделали невозможным продвижение врага: активная работа Сил обороны Украины на всех отрезках, где россияне несут существенные потери, Курская операция, ведь определенное количество сил и средств оккупанты вынуждены были перебросить туда.

За это время Силы обороны приняли меры, которые помогли нам зарыться глубже. К будущим вызовам, а именно эскалации ведения боевых действий, Силы обороны полностью готовы,

– подчеркнул Федоренко.

Единственное, что по его словам остается неизменным после Курской операции, работа вражеской авиации. Она свою интенсивность уменьшила, но противник периодически ее применяет. К сожалению, не только на линии фронта и прифронтовых населенных пунктах, российская авиация залетает и в город Харьков.

Заметьте! Ранее командир батальона рассказал, что для расширения линии боевого соприкосновения у Волчанска и дальнейшего наступления на стороне российской армии появляется не только "Ахмат". Оккупанты ставят в бой всех, кого только могут, а именно поваров, механиков и т.д.