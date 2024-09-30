Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що через їхню появу найближчим часом ситуація стане напруженішою. Однак Сили оборони України, завдяки кільком складовим, встигли підготуватись до будь-якого сценарію на Харківщині.

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Про що свідчить поява підрозділу "Ахмат" на Харківщині

Командир батальйону розповів, що на ряд відтинків Харківської області Росія ввела підрозділ "Ахмат". Це свідчить про те, що в російських військах є проблеми з дисципліною через те, що вони зазнали суттєві втрати.

Коли з'являється "Ахмат", це означає, що противник найближчим часом буде стабілізувати ситуацію, вводити додаткові інструменти примусу. Найближчий місяць можемо очікувати інтенсивні бойові дії,

– наголосив Федоренко.

За словами командира батальйону, росіяни не полишають намагання просуватись у Харківській області. Для ворога важливим залишається завдання наблизитись до адміністративних меж Харкова з подальшим взяттям його під вогневий контроль, зокрема, застосовуючи ствольну артилерію.

Росіяни у такий спосіб намагатимуться підвищити терор цивільного населення. Це є однією з тактик ведення війни Росії,

– зазначив Федоренко.

Щодо Вовчанська, окупантам важливо просуватись в житлові забудови з ціллю подальшої окупації населеного пункту. Це посилить російський тиск на українські угруповання на Куп'янському відтинку.

Харківський напрямок: дивіться на карті

Водночас командир батальйону розповів про складові, які унеможливили просування ворога: активна робота Сил оборони України на всіх відтинках, де росіяни зазнають суттєвих втрат, Курська операція, адже певну кількість сил та засобів окупанти вимушені були перекинути туди.

За цей час Сили оборони вжили заходів, які допомогли нам заритись глибше. До майбутніх викликів, а саме ескалації ведення бойових дій, Сили оборони повністю готові,

– підкреслив Федоренко.

Єдине, що за його словами залишається незмінним після Курської операції, робота ворожої авіації. Вона свою інтенсивність зменшила, але противник періодично її застосовує. На жаль, не лише на лінії фронту та прифронтових населених пунктах, російська авіація залітає й в місто Харків.

Зауважте! Раніше командир батальйону розповів, що для розширення лінії бойового зіткнення біля Вовчанська та подальшого наступу на боці російської армії з'являється не лише "Ахмат". Окупанти ставлять до бою всіх, кого лиш можуть, а саме кухарів, механіків і т.д.