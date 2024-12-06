Насколько серьезной является угроза прорыва россиян на правобережье Херсонщины

На днях глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что россияне могут готовиться к атакам на Правобережье Днепра. Уточнил, что известно об этом стало еще 4 месяца назад, и украинская сторона приняла все меры, чтобы предотвратить такой сценарий.

Есть ли реальная угроза сейчас и как действуют оккупанты 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Что задумали россияне

Враг не оставлял попытки диверсионно-разведывательными группами подойти ближе к позициям украинских сил обороны на правом берегу реки Днепр.

В частности, когда ВСУ контролировали плацдарм у Крынок, появлялась информация, что враг готовит заход из Голой Пристани в сторону Днепра, используя катера. Тогда эти планы были сорваны.

Мусиенко рассказал, что в последнее время, на Левобережье Херсонщины наблюдалась активность противника. Силы обороны и разведка принимает необходимые меры, чтобы подобные атаки отражать.

Действительно, враг готовится. Думаю, они рассматривают различные сценарии: использование лодок, высадку с вертолетов. Но они провели репетицию в Харьковской области на Осколе, закрепились на одни сутки, впоследствии этот плацдарм был разнесен,

– акцентировал военный аналитик.

В общем, несмотря на возможные планы врага, ситуация на правом берегу Днепра контролируется силами украинской обороны.