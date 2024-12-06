Чи є реальна загроза наразі і як діють окупанти 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Зверніть увагу Ворог готується форсувати Дніпро на човнах: військовий оцінив загрозу для Херсона

Що замислили росіяни

Ворог не полишав спроби диверсійно-розвідувальними групами підійти ближче до позицій українських сил оборони на правому березі річки Дніпро.

Зокрема, коли ЗСУ контролювали плацдарм біля Кринок, з'являлася інформація, що ворог готує захід з Голої Пристані в бік Дніпра, використовуючи катери. Тоді ці плани були зірвані.

Мусієнко розповів, що останнім часом, на Лівобережжі Херсонщини спостерігалась активність противника. Сили оборони та розвідка вживає необхідних заходів, аби подібні атаки відбивати.

Дійсно, ворог готується. Гадаю, вони розглядають різні сценарії: використання човнів, висадку з гелікоптерів. Але вони провели репетицію на Харківщині на Осколі, закріпилися на одну добу, згодом цей плацдарм був рознесений,

– акцентував військовий аналітик.

Загалом, попри можливі плани ворога, ситуація на правому березі Дніпра контрольована силами української оборони.