ВСУ уничтожили 2 склада с боеприпасами и ангар с вражеской техникой: главное о боях на Юге

Украинские защитники и защитницы продолжают сопротивляться врагу на Юге. В частности, наши воины ликвидировали 44 оккупанта, уничтожили 2 вражеских склада с боеприпасами и ангар с техникой.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг". Ситуация в Южнобужском направлении остается стабильно напряженной.

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Вражеские обстрелы на Юге

По состоянию на 28 октября оккупанты продолжают обстрелы позиций наших военных по реактивным системам залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Кроме того, с помощью РСЗО и артиллерийских снарядов разных калибров оккупанты атаковали общины в:

Баштанском районе Николаевской области;

Бериславском районе Херсонской области;

Никопольском районе Днепропетровской области.

К счастью, жертв по причине вражеских атак нет.

Вражеская авиация в течение суток нанесла 6 ударов. В ответ украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага.

Потери оккупантов и успехи ВСУ

Ракетно-артиллерийские подразделения украинских войск выполнили около 130 огневых задач по враждебным позициям. К перечню вражеских потерь, кроме сбитых утром вражеских самолета и вертолета, добавились:

44 оккупанта;

танк;

2 миномета;

3 единицы автомобильной и бронированной техники;

2 склада с боеприпасами;

ангар с оружием.

Кроме того, ВСУ попал в понтонную переправу врага, на которой в то время была техника.

Угроза из Черного моря

По данным ОК "Юг" в Черном море находятся 11 российских кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья временно оккупированного Крыма.

В частности, Россия удерживает в море 4 носителя крылатых ракет "Калибр" – 2 подводные и 2 надводные. В готовности к запуску находятся 24 вражеских ракеты. Кроме того, в море находятся 2 больших десантных корабля.

Оккупанты продолжают наносить ракетно-артиллерийские удары по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры, сохраняется угроза и применение дронов-камикадзе, в том числе и в массовом количестве. Поэтому не подвергайте себя опасности, будьте бдительны, сознательны и осторожны. Обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите собственную жизнь и жизнь своих близких,

– отметили в ОК "Юг.

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