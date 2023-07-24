На этом направлении штурмы украинской обороны не утихают. Цель непрерывных российских атак для 24 Канала проанализировал военный эксперт Петр Черник.
Подробнее Россияне прут на Лиман и изо всех сил держат Старомайорское: смены карты фронта за неделю
На Лимано-Купянском направлении со стороны российских террористов происходят достаточно логические действия, непосредственно связанные с Бахмутским фронтом, считает военный.
Цель постоянных атак
Город Бахмут давно стал для россиян исключительно политическим предметом. В свое время Путин объявлял, что его полностью захватила российская армия, даже раздал бутафорные медальки за якобы взятие города оккупантам.
Как только российская оборона в Бахмуте упадет, а в этом нет никаких сомнений, убежден Черник, российская группировка там будет оцеплена. Впоследствии будет уничтожено, а что лучше – взято в плен.
Это действительно может быть первой точкой каскадного обвала фронта. Россияне это понимают и поэтому давят на наиболее удобном для них направлении – Купянском,
– заметил военный аналитик.
Там их цель состоит в том, чтобы отвлечь украинские силы и средства. Ведь если объективно оценивать, то количественно враг все же преобладает, но общий вывод таков, что движение на этих участках фронта продолжается, ВСУ заняли высоты. У врага нет стратегических преимуществ, на которые так рассчитывал.
Черник проанализировал цели россиян на Востоке: смотреть видео
У ВСУ на Бахмутском направлении есть успехи
- По сообщению военных, большинство господствующих высот вокруг города под контролем украинских сил обороны. В Бахмуте враг пытается вовлечь резервы, но наши бойцы ежедневно имеют достижения и заняли выгодные позиции для развития дальнейших ударно-штурмовых действий.
- По сообщениям Сергея Череватого, на прошлой неделе ВСУ уволили 4 квадратных километра украинской территории на Бахмутском направлении. Там защитники используют маневры и новаторские тактические приемы.
- Боец Нацгвардии рассказал, что на днях в направлении Бахмута было подведено рекордное количество вражеских танков.