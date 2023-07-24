На этом направлении штурмы украинской обороны не утихают. Цель непрерывных российских атак для 24 Канала проанализировал военный эксперт Петр Черник.

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На Лимано-Купянском направлении со стороны российских террористов происходят достаточно логические действия, непосредственно связанные с Бахмутским фронтом, считает военный.

Цель постоянных атак

Город Бахмут давно стал для россиян исключительно политическим предметом. В свое время Путин объявлял, что его полностью захватила российская армия, даже раздал бутафорные медальки за якобы взятие города оккупантам.

Как только российская оборона в Бахмуте упадет, а в этом нет никаких сомнений, убежден Черник, российская группировка там будет оцеплена. Впоследствии будет уничтожено, а что лучше – взято в плен.

Это действительно может быть первой точкой каскадного обвала фронта. Россияне это понимают и поэтому давят на наиболее удобном для них направлении – Купянском,

– заметил военный аналитик.

Там их цель состоит в том, чтобы отвлечь украинские силы и средства. Ведь если объективно оценивать, то количественно враг все же преобладает, но общий вывод таков, что движение на этих участках фронта продолжается, ВСУ заняли высоты. У врага нет стратегических преимуществ, на которые так рассчитывал.

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