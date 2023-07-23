Об этом 24 Каналу рассказал боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко. По его словам, Бахмут и его окрестности сейчас являются едва ли не самой горячей точкой на фронте.
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Какая ситуация на Бахмутском направлении
Как подчеркнул Лысенко, оккупанты перебросили на Бахмутское направление значительное количество личного состава и военной техники. Но украинские защитники последовательно истребляют российских оккупантов. Недавно там был рекорд по количеству подбитых вражеских танков.
Если год назад мы видели танки и пытались их сдержать, то сейчас приходится днем по 3 – 4 таких атак отбивать. У нас сейчас рекордное количество более чем за 1,5 года подбитых вражеских танков. Работаем,
– подчеркнул Лысенко.
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Особенно напряженная ситуация на Лиманском направлении. Однако украинские военные стоят на своих позициях и отбивают атаки противника. У защитников боевое настроение. Продолжается усиленное уничтожение оккупантов.
Потери России в войне против Украины: коротко
- Российские оккупанты понесли значительные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. Оно началось 24 февраля 2022 года.
- С этого времени Россия потеряла 241 960 личного состава. К примеру, всего за минувшие сутки, 22 июля, на "концерт Кобзона" отправились еще 630 оккупантов.
- Кроме того, Россия потеряла 4151 танк, 8105 боевых бронированных машин, 4658 артиллерийских систем, 697 реактивных систем залпового огня, 451 средство противовоздушной обороны, 315 самолетов, 310 вертолетов и 3958 беспилотников оперативно-тактического уровня и т.д.