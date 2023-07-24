На цьому напрямку штурми української оборони не вщухають. Мету безперервних російських атак для 24 Каналу проаналізував військовий експерт Петро Черник.

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На Лимано-Куп'янському напрямку з боку російських терористів відбуваються досить логічні дії, які безпосередньо пов’язані з Бахмутським фронтом, вважає військовий.

Мета постійних атак

Місто Бахмут давно стало для росіян винятково політичним предметом. Свого часу Путін оголошував, що його повністю захопила російська армія, навіть роздав бутафорні медальки за нібито взяття міста окупантам.

Як тільки російська оборона в Бахмуті впаде, а в цьому немає жодних сумнівів, переконаний Черник, російське угрупування там буде оточене. Згодом буде знищене, а що краще – взяте у полон.

Це насправді може бути першою точкою каскадного обвалу фронту. Росіяни це розуміють і тому тиснуть на найбільш зручному для них напрямку – Куп’янському,

– зауважив військовий аналітик.

Там їхня мета полягає у тому, аби відволікти українські сили та засоби. Адже, якщо об'єктивно оцінювати, то кількісно ворог все ж переважає, але загальний висновок такий, що рух на цих ділянках фронту триває, ЗСУ зайняли висоти. Ворог не має стратегічних переваг, на які так розраховував.

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