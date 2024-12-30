Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что ситуация в Курской области сложная, потому что враг имеет преимущество в количестве личного состава на этом направлении.

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Какая группировка россиян на Курщине

Как отметил Романенко, по приблизительным данным, россияне уже накопили около 60 тысяч личного состава. В частности там находятся механизированные подразделения одной из "элитных" частей российских десантников.

Нельзя забывать и о корейцах. Ранее официально сообщалось об 11 тысячах войск КНДР в Курской области. Понятно, что они уже понесли определенные потери.

Западные аналитики говорят, что в Украины на этом направлении втрое меньше войск, чем в России с КНДР. Поэтому ситуация сложная из-за ресурса. Враг сконцентрировал там много личного состава и военной техники. И пробует оттеснять,

– отметил Романенко.

По его мнению, сейчас вопрос заключается в том, сможет ли Украина поддерживать войска, которые там находятся, и удерживать территорию в сложных условиях до потенциальных переговоров, если они вообще состоятся. Если так – то контроль в Курской области будет одним из аргументов в нашей делегации.

Добавим, что 810 бригаду морской пехоты России отправили на ротацию из-за значительных потерь на Курском направлении. Также для россиян оказался болезненным удар по штаб-квартире 810 бригады во Льгове.