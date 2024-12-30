Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що ситуація в Курській області складна, бо ворог має перевагу в кількості особового складу на цьому напрямку.

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Яке угруповання росіян на Курщині

Як наголосив Романенко, за приблизними даними, росіяни вже накопичили близько 60 тисяч особового складу на цьому напрямку. Зокрема там перебувають механізовані підрозділи однієї з "елітних" частин російських десантників.

Не можна забувати і за корейців. Раніше офіційно повідомляли про 11 тисяч військ КНДР в Курській області. Зрозуміло, що вони вже зазнали певних втрат.

Західні аналітики кажуть, що Україна на цьому напрямку має втричі менше військ, ніж Росія з КНДР. Тому ситуація складна через ресурс. Ворог сконцентрував там багато особового складу та військової техніки. І пробує відтісняти,

– зауважив Романенко.

На його думку, зараз питання полягає в тому, чи зможе Україна підтримувати війська, які там перебувають, та утримувати територію у складних умовах до потенційних переговорів, якщо вони взагалі відбудуться. Якщо так – то контроль у Курській області буде одним з аргументів в нашої делегації.

Додамо, що 810 бригаду морської піхоти Росії відправили на ротацію через значні втрати на Курському напрямку. Також для росіян виявився болючим удар по штаб-квартирі 810 бригади у Льгові.