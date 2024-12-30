Для росіян перебування Збройних Сил на Курщині дуже болюче, адже заважає їхнім планам на майбутні перемовини. Детальніше про ситуацію на Курському напрямку 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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"Йдуть активні піхотні штурми"

Ворог має дедлайн, щоб до інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня, за будь-яку ціну вибити українські підрозділи з території Курської області. Зі слів військовослужбовця ЗСУ, за останній місяць на Курщині, мабуть, найбільша кількість штурмів та боєзіткнень.

Росіяни не можуть казати, що так звана "сво" йде за планом, що майбутньою лінією розмежування буде лінія бойового зіткнення, бо частина Курської області під контролем українських військ,

– мовив Сазонов.

Саме те, що Сили оборони перебувають на російській території – одна з причин для того, що Владімір Путін отримав звання невдаха року. До слова, видання Politico назвало Владіміра Путіна одним із найбільших невдах 2024 року через невдачі в Україні та втрати впливу в Сирії.

Тут постійно або слизько, або багнюка, тож техніку використовувати дуже важко. Йдуть піхотні штурми. Я таких не бачив ще з часів Бахмута, коли 30 – 40 росіян йдуть у піший наступ. Через це у ворога великі втрати серед особового складу. Вони намагаються нас вибити, але ми тримаємось,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Крім того, він прокоментував участь північнокорейських військ у бойових діях та оцінив, як солдати КНДР вплинуть на ситуацію на фронті.

Я особисто не бачив північнокорейців й ніякі невеличкі підрозділи іноземних військ ситуацію взагалі не змінять. Це більш медійна історія. Про це багато кажуть політики, але нам все одно, хто там бурят, північнокореєць, чи росіянин,

– додав Сазонов.

Зазначимо, що 810-та морська піхотна бригада Росії була відправлена на ротацію після значних втрат на Курському напрямку. Це ставить під сумнів ефективність російського контрнаступу.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив про 1000 військовослужбовців КНДР, убитих або поранених лише за тиждень штурмів у Курській області.