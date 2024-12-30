Для россиян пребывание Вооруженных Сил на Курщине очень болезненно, ведь мешает их планам на будущие переговоры. Подробнее о ситуации на Курском направлении 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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"Идут активные пехотные штурмы"

Враг имеет дедлайн, чтобы до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, любой ценой выбить украинские подразделения с территории Курской области. По словам военнослужащего ВСУ, за последний месяц на Курщине, пожалуй, наибольшее количество штурмов и боестолкновений.

Россияне не могут говорить, что так называемая "сво" идет по плану, что будущей линией разграничения будет линия боевого столкновения, потому что часть Курской области под контролем украинских войск,

– сказал Сазонов.

Именно то, что Силы обороны находятся на российской территории – одна из причин того, что Владимир Путин получил звание неудачника года. К слову, издание Politico назвало Владимира Путина одним из крупнейших неудачников 2024 года из-за неудач в Украине и потери влияния в Сирии.

Здесь постоянно или скользко, или грязь, поэтому технику использовать очень трудно. Идут пехотные штурмы. Я таких не видел еще со времен Бахмута, когда 30 – 40 россиян идут в пешее наступление. Из-за этого у врага большие потери среди личного состава. Они пытаются нас выбить, но мы держимся,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Кроме того, он прокомментировал участие северокорейских войск в боевых действиях и оценил, как солдаты КНДР повлияют на ситуацию на фронте.

Я лично не видел северокорейцев и никакие небольшие подразделения иностранных войск ситуацию вообще не изменят. Это более медийная история. Об этом много говорят политики, но нам все равно, кто там бурят, северокореец, или россиянин,

– добавил Сазонов.

Отметим, что 810-я морская пехотная бригада России была отправлена на ротацию после значительных потерь на Курском направлении. Это ставит под сомнение эффективность российского контрнаступления.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил о 1000 военнослужащих КНДР, убитых или раненых только за неделю штурмов в Курской области.