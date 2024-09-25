Об этом рассказал 24 Каналу в ежедневной сводке полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. И спрогнозировал, каких последствий следует ожидать после успехов ВСУ на этом направлении.

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Освобождение Волчанского завода

Подразделения Главного управления разведки освободили от оккупантов Волчанский агрегатный завод. Туда врагу удалось зайти в мае 2024 года. Однако в течение этого времени завод находился под огневым контролем ВСУ. Долгое время украинским защитникам не удавалось подойти вплотную к заводу из-за плотного огня артиллерии врага.

Свитан убежден, что львиную часть успеха операции составлял профессионализм и мотивированность подразделений Главного управления разведки. Это в очередной раз доказывает целесообразность привлекать на фронт профессиональных бойцов, силовиков.

Бои на Курщине

Украинские защитники имеют успехи в Курской области. Продвижение продолжается в направлении Рыльска и Льгова.

Одна из основных задач – обезопасить Сумскую область от обстрелов. Оптимально это делать по реке Сейм, а затем по Дону прикрывать Донбасс. Это оптимально делать по рекам или высотам, в зависимости от ситуации,

– отметил военный эксперт.

Он убежден, что стратегическая задача ВСУ там – выход на левый берег реки Сейм.

"Выход будет и на Рыльск, и на Льгов, и на Курск, если россияне не остановят боевые действия на Востоке и не перебросят сюда несколько десятков тысяч резерва", – добавил Свитан.

Если россияне перебросят часть войск, улучшится ситуация для ВСУ в Донецкой и Луганской областях. Если не перебросят, силы обороны продвинуться вперед на Курщине, прикроются рекой Сейм и высвободят треть войск там.