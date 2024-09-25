Про це розповів 24 Каналу в щоденному зведенні полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. І спрогнозував, яких наслідків слід чекати після успіхів ЗСУ на цьому напрямку.

До теми Завдаємо їм великого клопоту, – воїн ЗСУ розповів про бої на Курщині

Звільнення Вовчанського заводу

Підрозділи Головного управління розвідки звільнили від окупантів Вовчанський агрегатний завод. Туди ворогові вдалося зайти в травні 2024 року. Однак протягом цього часу завод перебував під вогневим контролем ЗСУ. Довгий час українським оборонцям не вдавалося підійти впритул до заводу через щільний вогонь артилерії ворога.

Світан переконаний, що левову частину успіху операції становив професіоналізм та вмотивованість підрозділів Головного управління розвідки. Це вчергове доводить доцільність залучати на фронт професійних бійців, силовиків.

Бої на Курщині

Українські оборонці мають успіхи в Курській області. Просування продовжуються у напрямку Рильська та Льгова.

Одне з основних завдань – убезпечити Сумську область від обстрілів. Оптимально це робити по річці Сейм, а потім по Дону прикривати Донбас. Це оптимально робити по річках чи висотах, залежно від ситуації,

– зауважив військовий експерт.

Він переконаний, що стратегічне завдання ЗСУ там – вихід на лівий берег річки Сейм.

"Вихід буде і на Рильськ, і на Льгов, і на Курськ, якщо росіяни не зупинять бойові дії на Сході і не перекинуть сюди кілька десятків тисяч резерву", – додав Світан.

Якщо росіяни перекинуть частину військ, покращиться ситуація для ЗСУ на Донеччині та Луганщині. Якщо не перекинуть, сили оборони просунутися вперед на Курщині, прикриються річкою Сейм і вивільнять третину військ там.