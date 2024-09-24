Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, додавши, що українські військові зайшли у Курську область дуже несподівано. Зараз росіяни намагаються ховатися та всіляко уникають наших бійців.

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Що відбувається на Курщині

Росіяни залишаються за другою лінією. Вони намагаються ховатися за спинами строковиків, мобілізованих та контрактників. Дуже рідко можна побачити кадирівців, але саме вони є цінними для обміну. Їх найшвидше міняють на наших полонених.

Зараз росіяни справді почали більше тиснути, вони дуже розрекламували свій контрнаступ на лівому фланзі. Але українські військові добре тримаються, а ситуація динамічно змінюється.

Зараз росіяни перекинули сюди приблизно 40 тисяч військових, але цього недостатньо. Я не знаю скільки тут нас, але це точно менше. Проте ми завдаємо їм такого клопоту, що 40 тисяч з нами точно не впораються,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Окупанти вщент знищують власні села

Підрозділ Кирила Сазонова працює з важкою зброєю, яка не наближається до місцевих. Але відомо, що у населення зовсім немає спротиву. Навпаки вони звинувачують у всьому Владіміра Путіна та вимагають вивести війська з України.

Звісно, російська пропаганда працює та намагається переконати росіян, що на Курщині нібито відбуваються злочини. Говорять про буцімто знущання, але нічого з цього зовсім нема. Навпаки, злочини скоює Росія.

За останню добу росіяни скинули на Курську область 27 КАБів. Вони руйнують тут все, так само як на Донбасі, а потім в усьому звинувачують ЗСУ.

"Путіну байдуже на своїх людей, бо як можна настільки підло й цинічно руйнувати власні села. Хоч я багато бачив, але все-таки думав, що на своїй території вони шкодуватимуть села, містечка, за які йдуть бої. Але це не так. Вони руйнують їх, так само як руйнували Нью-Йорк, Торецьк, Соледар, Бахмут, Авдіївку. Знищують все вщент", – підсумував Кирило Сазонов.