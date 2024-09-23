Раніше вважалося, що ніхто не може зайти на територію ядерної держави. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, додавши, що такі країни завжди розглядалися як абсолютно захищені від усіх загроз.

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Що показала операція на Курщині

Після того як Збройні Сили України зайшли на Курщину, багато країн вирішили переглянути свої доктрини національної безпеки. Вони постали перед фактом, що неядерна держава перетнула кордон ядерної.

З політичного погляду, тепер вони мусять сприйняти нову реальність. Поки ми не знаємо, чим закінчиться Курська операція, які її цілі та мета, але вже очевидно, що Європа та США повинні погодитися з тим, що відбулося.

Я думаю, що вони зробили правильні висновки й зрозуміли, що тепер не можна просто сказати Україні чогось не робити. Треба виходити з того, що є сьогодні,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Наприклад, згадаймо улюблені заяви Росії про те, що треба домовлятися, судячи з ситуації, яка склалася на лінії фронту. Тепер так не працює, бо Україна контролює 1000 квадратних метрів їхньої території. Все це треба ефективно використати, щоб досягнути справедливого миру.

Які країни можуть використати такий прецедент

У такому контексті можемо згадати про Індію та Китай. Це дві країни, які мають ядерну зброю та територіальні суперечки. Або, наприклад, Індію та Пакистан. Але варто розуміти, що український прецедент полягає в тому, що це відбулося на території ядерної країни. Втім важливо, що ми показали це не як елемент нападу, а як елемент захисту.

Це навіть видно по тому як відбувалася операція. Тут зовсім не мовилось про окупацію, проведення псевдореферендумів. Ми не збираємось цього робити. Україна проводила операцію лише для захисту та створення прецеденту.

Росія сама призвела до цього, грубо порушивши всі міжнародні договори та здійснивши вторгнення на територію суверенної держави. Тепер Росія потрапила в пастку, тому, що стільки кричала про "червоні лінії", але насправді нічого зробити не може,

– підкреслив Ігор Рейтерович

З погляду на цю ситуацію, окупанти перебувають у слабкій позиції та змушені переглядати всю свою стратегію. А для України важливо максимально використати цю історію та з допомогою наших партнерів довести її до логічного завершення.