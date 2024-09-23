Про це повідомив у своєму телеграм-каналі командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк. Генерал також показав, як саме наші військові працюють у Курській області.

До теми План перемоги Зеленського міститиме продовження операції у Курській області, – The Times

Як ЗСУ долають загородження росіян у Курській області

Олександр Павлюк наголосив, що під час долання загороджень росіян у Курській області наші інженерні підрозділи використовують вітчизняну техніку та засоби від партнерів. Зокрема, були використані інженерні танки Wisent, ІМР-2, УР-77, М-58 Miclik.

На відео, яке опублікував генерал, можна побачити, як ворожі позиції палають, а наші захисники рухаються далі вглиб цього російського регіону.

Українські інженерні підрозділи долають загородження росіян у Курській області / Відео з телеграм-каналу Олександра Павлюка

Командувач Сухопутних військ також зазначив, що наші військові змушують ворога відчути війну там, звідки він її приніс в Україну.

До слова, 23 вересня стало також відомо, що українські захисники з 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади прорвали ще одну ділянку російського кордону в межах операції у Курській області. Однак де саме стався прорив військові не повідомили.