Про це написали журналісти видання The Times. Окрім цього, Україна прагне отримати сучасне озброєння від Заходу.

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Які пункти можуть увійти до плану перемоги України

Журналісти зазначили, що до плану входять гарантії безпеки для України з боку західних країн, "аналогічні пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО", а також міжнародна фінансова допомога для української економіки. Також документ міститиме запит на "специфічне" сучасне озброєння.

Володимир Зеленський має намір представити всеосяжний план перемоги, спрямований на примушення Росії до переговорів з Україною, під час своїх майбутніх візитів до Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку та Вашингтоні, округ Колумбія.

The Times наголосили, що президент України має намір вимагати гарантій безпеки, спрямованих на те, щоб Україна не була змушена прийняти невигідну для себе мирну угоду за потенційної майбутньої адміністрації Трампа.

Зеленський наголосив на необхідності негайної підтримки з боку президента Байдена та інших західних лідерів, стверджуючи, що це має вирішальне значення для того, щоб Україна вступила в переговори до кінця року з позиції сили.

Я думаю, що це історична місія. Зробімо все це сьогодні, доки всі чиновники, які хочуть перемоги України, перебувають на офіційних посадах,

– сказав український лідер.

Крім Байдена, Зеленський збирається представити свій план кандидатам на пост президента США – віцепрезидентці демократці Камалі Харріс і республіканцю Дональду Трампу.

Раніше Володимир Зеленський розкрив перші три пункти плану перемоги України. Одним із пунктів є однозначне місце України в безпековій архітектурі світу, Курська операція також є частиною плану, її другого пункту, а третій пункт пов'язаний з конкретним зміцненням України щодо зброї.