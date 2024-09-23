Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ. Водночас де саме у Курській області стався черговий прорив кордону військові не зазначили.

Цікаво Марк Міллі відповів, коли росіяни можуть спробувати вибити ЗСУ з Курщини

Що відомо про новий прорив ділянки кордону з Росією

У Десантно-штурмових військах розповіли, що прорив, який здійснили підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України, це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області.

Окрім цього, у ДШВ опублікували відео з цією операцією. На кадрах можна побачити пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ "розбирають" опорний пункт противника.