Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, добавив, что украинские военные зашли в Курскую область очень неожиданно. Сейчас россияне пытаются прятаться и всячески избегают наших бойцов.

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Что происходит на Курщине

Россияне остаются за второй линией. Они пытаются прятаться за спинами срочников, мобилизованных и контрактников. Очень редко можно увидеть кадыровцев, но именно они являются ценными для обмена. Их быстрее всего меняют на наших пленных.

Сейчас россияне действительно начали больше давить, они очень разрекламировали свое контрнаступление на левом фланге. Но украинские военные хорошо держатся, а ситуация динамично меняется.

Сейчас россияне перебросили сюда примерно 40 тысяч военных, но этого недостаточно. Я не знаю сколько здесь нас, но это точно меньше. Однако мы наносим им такие хлопоты, что 40 тысяч с нами точно не справятся,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Оккупанты полностью уничтожают собственные села

Подразделение Кирилла Сазонова работает с тяжелым оружием, которое не приближается к местным. Но известно, что у населения совсем нет сопротивления. Наоборот они обвиняют во всем Владимира Путина и требуют вывести войска из Украины.

Конечно, российская пропаганда работает и пытается убедить россиян, что на Курщине якобы происходят преступления. Говорят о якобы издевательствах, но ничего из этого совсем нет. Наоборот, преступления совершает Россия.

За последние сутки россияне сбросили на Курскую область 27 КАБов. Они разрушают здесь все, так же как на Донбассе, а потом во всем обвиняют ВСУ.

"Путину безразлично на своих людей, потому что как можно настолько подло и цинично разрушать собственные села. Хотя я много видел, но все-таки думал, что на своей территории они будут жалеть села, городки, за которые идут бои. Но это не так. Они разрушают их, так же как разрушали Нью-Йорк, Торецк, Соледар, Бахмут, Авдеевку. Уничтожают все до основания", – подытожил Кирилл Сазонов.