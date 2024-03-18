Об этом в ежедневном фронтовом обзоре для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Атака дронов на Москву

Стало известно, что 17 марта неизвестные беспилотники летели в направлении Москвы. Долетели они до района, где размещен аэропорт "Домодедово", в связи с этим три российских аэропорта были частично приостановлены.

Более трети всех военных объектов России сосредоточены в Московской области. Это одна из приоритетных задач наших средств поражения,

– подчеркнул полковник запаса.

Второй задачей беспилотников остается ликвидация нефтеперерабатывающих заводов и объектов нефтяной отрасли. Приостановление нефтяной отрасли России – это тяжелое иго, которое ляжет в первую очередь на военные мощности России. Армии не будет хватать топлива, авиационного керосина, дизеля, а также Россия потеряет доходы от экспорта, которые используются на развитие ВПК.

Третья самая большая проблема россиян

Россияне все чаще жалуются в своих пабликах по поводу ситуации на левобережье Херсонщины. Там опубликовали сообщение, что якобы у Крынок украинская армия занимает довольно значительный плацдарм, на котором расположила от 40 до 60 бойцов.

Свитан объяснил, что эта территория постоянно находится под контролем украинских средств поражения, а ближайшая логистическая ветка составляет 500 километров до крайней точки России. Поэтому подвозить туда оружие и боеприпасы очень непросто.

Там создать эффективное давление россияне не могут на наши войска, а мы на них можем. Для нас расстояние всего в сотни метров, чтобы перебросить войска на левый берег. Мы пока этого не делаем, ведь без авиации нет смысла,

– добавил аналитик.

Он убежден, что Крынки – это одна из самых больших проблем врага на фронте на уровне с уничтожением отрасли углеводородов и потоплением Черноморского флота.

"Отправляясь туда все оккупанты понимают, что там будет их конец", – заметил Свитан

Помощь от США

На днях Дональд Трамп заявил, что в случае его прихода на пост президента США он предложит Украине получать оружие в долг.

Свитан объяснил, что этот вариант может стать вариантом ленд-лиза, и даже более эффективным, чем нынешняя помощь от США, которая постоянно затягивается.

Полковник в запасе рассказал, что по ленд-лизу Украине придется платить только за то оружие и технику, которую она в конце концов решит оставить себе. Однако за то, что даже после пользования вернет – платить не нужно.

Это, по его мнению, может значительно упростить поставки оружия и техники на украинский фронт.