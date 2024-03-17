К тому же вражеская логистика на этом направлении затруднена. Об этом 24 Каналу рассказала Наталья Гуменюк – начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Украины. По ее словам, россияне используют объездные пути, ведь главная дорога – под огневым контролем Сил ВСУ.

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Что происходит на левобережье

Руководитель группировки "Днепр" генерал-полковник Михаил Теплинский запрещает своим военным использовать бронетехнику на левобережье Херсонщины. Поэтому россияне продолжают на этом направлении только пехотные штурмы.

За минувшие сутки враг смог на два штурма в районе Крынки, но это были пешие группы, которые выдвигались в направлении наших позиций. Они понесли потери и были вынуждены вернуться на исходные позиции,

– отметила Наталья Гуменюк.

Силы обороны на левом берегу поддерживают контрбатарейной борьбой с правого берега. В частности, бойцам дают возможность отдохнуть во время штурмов, ведь их прикрывают артиллерийским огнем.

"Мы пытаемся уничтожать оккупанта дистанционно. Это приводит к тому, что они теряют минометы, теряют пушки и лодки, если маневрируют на них в устье Днепра", – подчеркнула Гуменюк.

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Логистика и количество оккупантов

Стоит заметить, что на трассе М14, которая ведет в сторону Олешек запрещено передвижение российских военных, ведь они понимают, что их сразу накроют артиллерийским огнем. Соответственно логистику россияне организуют объездным путем.

К тому же российская группировка войск количественно не меняется. Время от времени меняется качественно, когда происходят ротации подразделений. Те, кто прошёл процесс так называемого восстановления на "лайтовом" южном направлении, отправляют на Восток, а оттуда военных перетаскивают сюда,

– рассказала Гуменюк.

Учитывая это, можно сделать вывод, что россияне не воспринимают Юг как основную зону развертывания боевых действий. Пополнение здесь оккупанты обеспечивают тогда, когда имеют очень серьезные потери.

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