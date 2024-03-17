До того ж ворожа логістика на цьому напрямку ускладнена. Про це 24 Каналу розповіла Наталя Гуменюк – начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня України. За її словами, росіяни використовують об'їзні шляхи, адже головна дорога – під вогневим контролем Сил ЗСУ.

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Що відбувається на лівобережжі

Керівник угруповання "Днєпр" генерал-полковник Міхаїл Теплинський забороняє своїм військовим використовувати бронетехніку на лівобережжі Херсонщини. Тож росіяни продовжують на цьому напрямку лише піхотні штурми.

За минулу добу ворог спромігся на два штурми в районі Кринків, але це були піші групи, які висувалися в напрямку наших позицій. Вони зазнали втрат і були змушені повернутися на вихідні позиції,

– зазначила Наталя Гуменюк.

Сили оборони на лівому березі підтримують контрбатарейною боротьбою з правого берега. Зокрема, бійцям дають можливість відпочити під час штурмів, адже їх прикривають артилерійським вогнем.

"Ми намагаємось знищувати окупанта дистанційно. Це призводить до того, що вони втрачають міномети, втрачають гармати та човни, якщо маневрують на них у гирлі Дніпра", – наголосила Гуменюк.

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Логістика та кількість окупантів

Варто зауважити, що на трасі М14, яка веде у бік Олешок заборонене пересування російських військових, адже вони розуміють, що їх одразу накриють артилерійським вогнем. Відповідно логістику росіяни організовують об'їзним шляхом.

До того ж російське угруповання військ кількісно не змінюється. Час від часу змінюється якісно, коли відбуваються ротації підрозділів. Тих, хто пройшов процес так званого відновлення на "лайтовому" південному напрямку, відправляють на Схід, а звідти військових перетягують сюди,

– розповіла Гуменюк.

З огляду на це, можна зробити висновок, що росіяни не сприймають Південь як основну зону розгортання бойових дій. Поповнення тут окупанти забезпечують тоді, коли мають дуже серйозні втрати.

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