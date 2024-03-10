Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, наголосивши, що це пов'язано з тим, що ворог не є вишикованим вздовж лінії бойового зіткнення. Окупанти мають багато широких площ, на яких розташовані підрозділи, вглибині тимчасово окупованої материкової частини України.

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Росіянам потрібно поновлювати резерв

Також у росіян є військовий хаб у тимчасово окупованому Криму, який дозволяє їм підживляти свої втрачені ресурси.

Проте зараз в нашій зоні відповідальності не спостерігаємо поповнення особового складу ворога, розширення арсеналу, додаткового утворення угрупувань,

– підкреслила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Зараз відбувається заміна тих російських військових, які були ліквідовані. Наприклад, за словами Гуменюк, минулої бойової доби було знищено понад 50 окупантів, з них близько 40 – безпосередньо в районі Кринок.

Очевидно, що росіянам потрібно поновлювати резерв, і роблять вони це завдяки тиловим підрозділам, підтягуючи їх на лінію боєзіткнення,

– зазначила вона.

У лютому українські сили завдали удару з HIMARS по російському полігоні у районі села Подо-Калинівка в Херсонській області. Там було виявлено групи штурмовиків, які готувалися до майбутніх дій. Зокрема на такі полігони підтягуються особовий склад, який проходить тренування, а потім поповнює передові підрозділи окупантів.

Зверніть увагу! 21 лютого Сили оборони вдарили з системи HIMARS по полігону росіян, розташованому поряд з селом Подо-Калинівка. Це сталося, коли керівництво угруповання "Дніпро" перевіряло вогневу підготовку підрозділів, які мали б штурмувати Кринки. Під ураженням опинився, імовірно, командирський склад та приблизно 60 окупантів.

"Зараз бачимо продовження процесу, але утворення нових угрупувань чи збільшення контингенту – не фіксуємо", – відзначила Наталія Гуменюк..

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