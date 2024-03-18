Про це в щоденному фронтовому огляді для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Атака дронів на Москву

Стало відомо, що 17 березня невідомі безпілотники летіли в напрямку Москви. Долетіли вони до району, де розміщений аеропорт "Домодєдово", в зв'язку з цим три російські аеропорти були частково призупинені.

Понад третина всіх військових об’єктів Росії зосереджені в Московській області. Це одне з пріоритетних завдань наших засобів ураження,

– підкреслив полковник запасу.

Другим завданням безпілотників залишається ліквідація нафтопереробних заводів та об'єктів нафтової галузі. Призупинення нафтової галузі Росії – це тяжке ярмо, яке ляже першою чергою на військові потужності Росії. Армії не вистачатиме палива, авіаційного керосину, дизелю, а також Росія втратить прибутки від експорту, які використовуються на розвиток ВПК.

Третя найбільша проблема росіян

Росіяни все частіше жаліються в своїх пабліках щодо ситуації на лівобережжі Херсонщини. Там опублікували повідомлення, що нібито біля Кринок українська армія займає доволі значний плацдарм, на якому розташувала від 40 до 60 бійців.

Світан пояснив, що ця територія постійно перебуває під контролем українських засобів ураження, а найближча логістична гілка складає 500 кілометрів до крайньої точки Росії. Тому підвозити туди зброю та боєприпаси дуже непросто.

Там створити ефективний тиск росіяни не можуть на наші війська, а ми на них можемо. Для нас відстань лише в сотні метрів, аби перекинути війська на лівий берег. Ми поки що цього не робимо, адже без авіації немає сенсу,

– додав аналітик.

Він переконаний, що Кринки – це одна з найбільших проблем ворога на фронті на рівні зі знищенням галузі вуглеводнів та потопленням Чорноморського флоту.

"Відправляючись туди всі окупанти розуміють, що там буде їхній кінець", – зауважив Світан

Допомога від США

Днями Дональд Трамп заявив, що в разі його приходу на пост президента США він запропонує Україні отримувати зброю в борг.

Світан пояснив, що цей варіант може стати варіантом ленд-лізу, і навіть ефективнішим, ніж теперішня допомога від США, яка постійно затягується.

Полковник в запасі розповів, що за ленд-лізом Україні доведеться платити лише за ту зброю та техніку, яку вона зрештою вирішить залишити собі. Однак за те, що навіть після користування поверне – платити не потрібно.

Це, на його думку, може значно спростити постачання зброї та техніки на український фронт.