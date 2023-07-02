Об этом 24 Каналу рассказал Олесь Маляревич – сержант роты ударных БпЛА и артиллерийской разведки 92 ОМБр. Военный заверил, что России не удастся прорвать оборону Вооруженных сил на восточных рубежах фронта.
К теме Бахмут – сакральный для россиян: снимут ли они войска с Юга для усиления обороны на Востоке
О характере боев на Лимано-Купянском направлении
Враг действительно накапливает силы и пытается обнаружить слабые места в обороне Вооруженных Сил на Лиманском направлении. А когда ему это не удается, отходит, снова накапливает силы и снова пытается прорваться в разных местах.
"Этот процесс практически непрерывный. Месяц назад оккупанты очень активно наступали на Купянск, но на расстоянии 8 километров от города их остановили Силы обороны", – вспомнил Маляревич.
К теме Какова цель активности россиян на Лимано-Купянском направлении: Череватый назвал главную причину
Сейчас оккупанты сбавили свои обороты. Ситуация динамична, но Силы обороны справляются со своей работой. У нас достаточно сил и средств, чтобы остановить врага на Лимано-Купянском направлении.
Олесь Маляревич о боях на Линано-Купянском направлении: смотрите видео
Кто воюет против Сил обороны на Лимано-Купянском направлении
На Купянском направлении оккупанты активно привлекали "Шторм-Z" – мобилизованных заключенных, воюющих за 200 тысяч рублей в месяц.
Эти наемники неоднократно выходили в эфир, жалуясь, что их используют как пушечное мясо. И это соответствует действительности, ведь почти все их подразделения были перебиты силами обороны, говорит Маляревич.
Россияне пускали заключенных на минные поля в серой зоне, которые Шторм-Z ликвидировали ценой собственных жизней и конечностей. Сейчас против Вооруженных Сил в этом направлении воюют мотострелковые дивизии, а также "Ахмат" Кадырова и остатки "Шторм-Z".
"Для нас враг одинаков, независимо от его подготовки. Но с профессиональной точки зрения, десантные войска России подготовлены лучше других. Например, они эвакуируют своих раненых и меняют свой план боя в зависимости от потерь", – отметил сержант 92 бригады.
"Вагнер" и "Шторм-Z" во время штурмов переступают через трупы своих военных. Что касается "Ахмата", то их особенность в том, что они периодически появляются на разных оттенках фронта, а потом быстро исчезают.
Что происходит на фронте
- Несмотря на то, что Россия сосредоточила значительные силы на Бахмутском направлении, именно там продвижение вооруженных сил в последние дни было самым заметным. Оккупанты вынуждены перекидывать на это направление свои лучшие части для того, чтобы не потерпеть разгромное поражение.
- Утром 2 июля Украина прокомментировала свое присутствие на левом берегу Херсонщины. По словам Анны Маляр, вблизи Антоновского моста продолжаются активные боевые действия с акцентом на контрбатарейной борьбе.
- Кроме того, вооруженные силы имеют также успехи на Таврическом направлении. Наши военные ежедневно уничтожают составы и живую силу противника, держа его в напряжении и готовя решающий удар.