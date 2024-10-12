Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что наступление противника зависит от военных мощностей Сил обороны. К сожалению, армия России значительно численно превосходит украинскую, поэтому оккупанты и пользуются этим.

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Россия не прекращает наступление

Денис Попович отметил, что на поле боя не прекращаются постоянные пехотные штурмы россиян.

"Если мы говорим о Кураховском или Угледарском направлениях, то россияне используют и механизированные штурмы, и бронированную технику. Но пехота у них работает на всех участках Восточного фронта", – сказал он.

Ситуация вблизи Курахово: смотрите на карте

Тактика врага

По словам военного обозревателя, оккупанты имеют тактику, которая, к сожалению, срабатывает. Они используют свои значительно более многочисленные войска, чтобы продвинуться и закрепиться, а затем вводят еще дополнительную силу, чтобы расширить этот прорыв.

Далее противник имеет возможности для маневров. Это позволяет брать войска Сил обороны в полуокружение.

Мы часто слышим, что определенное подразделение оказалось под угрозой на небольшом участке фронта. Оно (полуокружение – 24 Канал) происходит в разных масштабах. Подобное произошло под Угледаром,

– отметил Денис Попович.

Численное преимущество играет важную роль. Россияне в начале осени пока не потеряли свои наступательные способности, но ухудшение погодных условий, которые предполагаются дальше, по мнению военного обозревателя, будут иметь определенное влияние на врага.

Сейчас бои продолжаются в полях, а когда там начнутся дожди, то будет гораздо труднее привлекать технику и работать пехотой. Наступательные действия будут замедляться, когда оккупанты по колено в грязи,

– подчеркнул он.